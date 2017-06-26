ПОЗДРАВЛЕНИЯ ТЕЛЕКАНАЛУ С ЮБИЛЕЕМ

Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба поздравил коллектив телеканала «Абаза-ТВ» с 10-летием со дня основания.

В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемые сотрудники первого независимого абхазского телеканала «Абаза-ТВ»!

Поздравляю вас с 10-летием со дня образования телеканала!

Благодаря труду редакторов, режиссеров, корреспондентов, ведущих, операторов и многих других, кто находится за кадром, вы представляете своим зрителям качественный информационный продукт. Преданность профессии, энтузиазм и организованность помогают вам добиваться высоких результатов.

Ваш телеканал завоевал высокий авторитет и в профессиональном сообществе, и у многотысячной аудитории. Беспристрастность в подаче материалов стала одним из главных принципов, на котором построена работа сплоченного коллектива «Абаза-ТВ».

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Спикер Народного Собрания – Парламента РА Валерий Кварчия поздравил генерального директора ООО «Абаза-ТВ» Руслана Хашиг с 10-летием со дня образования канала:

«Сердечно поздравляю Вас и Ваших сотрудников с 10-летием создания ООО «Абаза-ТВ».

За прошедшие годы коллектив «Абаза-ТВ» прошел определенные этапы организационного и творческого становления, внёс свой вклад в развитие средств массовой информации Республики Абхазия, а телевизионный проект «Абаза-ТВ» уверенно завоевал и упрочил свои позиции в информационном пространстве нашего государства.

Выражаю уверенность, что работоспособность и накопленный опыт будут и в дальнейшем способствовать реализации новых идей и творческих замыслов коллектива «Абаза-ТВ».

Номер: 66Выпуск: 3527Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА