РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ РА В СВЯЗИ С ОБОСТРЕНИЕМ КРИМИНАЛЬНОЙ СИТУАЦИИ В АБХАЗИИ

В пятницу, 23 июня, состоялось внеочередное расширенное заседание Общественной палаты РА, в котором приняли участие Президент Абхазии Рауль Хаджимба, депутат Парламента Батал Табагуа, Генеральный прокурор Зураб Ачба, председатель СГБ Зураб Маргания, заместители министра внутренних дел Рауль Зухба и Нугзар Хагуш. На заседании обсуждались критическая ситуация в стране в области охраны правопорядка и борьба с преступностью.

Секретарь Общественной палаты Нателла Акаба подчеркнула, что обострившаяся криминогенная ситуация несет серьезную угрозу государственности Абхазии. Поэтому необходимо принять определенные меры, позволяющие повысить эффективность борьбы с преступностью. Члены палаты говорили о том, что необходимо создать механизм, способствующий чёткому взаимодействию органов внутренних дел и прокуратуры. Кроме того, на заседании было отмечено полное отсутствие взаимодействия правоохранительных органов с населением, общественными организациями, СМИ, результатом чего стал дефицит доверия граждан и их неготовность сотрудничать с работниками внутренних дел.

Заместитель секретаря ОП Даниил Убирия представил конкретные предложения для формирования и реализации государственной политики в борьбе с криминальными проявлениями. Это – создать в стране соответствующую всем параметрам зону отбывания сроков заключения, где бы осужденные могли не только находиться, но и заниматься трудовой деятельностью, а также укрепить институт участковых, и создать группы дружинников и решить кадровый вопрос.

Член Общественной палаты Надежда Венедиктова подчеркнула необходимость верховенства закона в государстве:

– Каждое государство проходит путь от традиционного общества к настоящему государству. Мы должны понимать, что возврат к традиционному праву невозможен. Только зрелое общество может приспособиться к очень сложному современному миру. Вместо этого и должны создаваться общественные советы при МВД, Генпрокуратуре, то есть, должно быть участие общественности в решении проблем.

Именно это и было предложено в Обращении ОП РА, которое зачитали на заседании. В нём отмечалось, что членами Общественных советов должны стать наиболее авторитетные и принципиальные граждане страны.

Сократ Джинджолия в своём выступлении напомнил, что самое действенное в борьбе с преступностью – это неотвратимость наказания. Он подчеркнул также и важность сохранения традиций в современном мире.

– Традиционные абхазские порядки, Апсуара были приемлемы всеми и, конечно, исключали преступность. Поэтому необходимо разумное сочетание того и другого. Апсуара должно впитаться в кровь каждого молодого человека. Нужно использовать все самое ценное, что было в народе, развивать и идти дальше, к правовому государству. Давайте спросим у самих себя, все ли мы сделали, чтобы человек вырос в условиях уважения к закону?

Член ОП Лиана Кварчелия сказала, что человеческая жизнь в Абхазии потеряла ценность. Она считает, когда есть проблемы с верховенством закона и обеспечением прав человека, то создается ситуация, когда возможно все. Это грозит опасной дестабилизацией в обществе. Лиана Кварчелия назвала показательным случаем ситуацию с матерью убитой несовершеннолетней Верджине Сурменелян Жанной Сурменелян, которая на судебном процессе в состоянии аффекта ударила представителей стороны обвинения. Было возбуждено уголовное дело, и она находилась некоторое время в изоляторе временного содержания МВД РА.

– В то же время мы знаем, что есть люди, обвиняемые в совершении тяжких преступлений, а их под поручительство депутатов отпускают на лечение. Люди это видят, и общество перестает верить, что все равны перед законом. В случае с Ж. Сурменелян речь идет об армянке, и это может отразиться негативно и на межнациональных отношениях, – считает она.

Генеральный прокурор Зураб Ачба сказал, что за последние полтора месяца совершено 10 тяжких и особо тяжких преступлений. Он сообщил следующие сведения: по факту изнасилования несовершеннолетней девочки Л. Джгамазия на второй день было возбуждено уголовное дело; обвиняемый в этом преступлении Астамур Джопуа содержится под стражей в СГБ; отец Роберт Джгамазия, убивший свою дочь Анжелику Джгамазия, находится в розыске, а кто способствовал тому, чтобы отец совершил преступление, будет расследовано; машину Астамура Джопуа 22 июня пригнали к стенам прокуратуры в качестве вещественного доказательства, и есть версия, что в салоне автомобиля Джопуа следы преступления уничтожены, и сам салон, может быть, был полностью заменен; родственники Джгамазия 22 июня передали другие вещественные доказательства следователям. «Было упущено десять дней, что вызвало недоверие родственников к следствию. Экспертиза вещественных доказательств будет произведена в России», – добавил З.Ачба.

Заместитель министра внутренних дел Рауль Зухба сказал, что делается все возможное для того, чтобы найти Роберта Джгамазия. Представители правоохранительных органов также отметили важность создания Общественных советов.

Депутат Батал Табагуа считает, что жесткая политическая борьба, ведущаяся в последние годы, привела к падению нравственности в обществе.

– Сегодня уровень авторитета власти очень низкий, – сказал депутат. Если не прекратят поливать друг друга грязью различные партии, общественные организации, личности, мы не сможем поднять имидж республики, в том числе и авторитет силовых ведомств. Постоянная чехарда со сменой руководителей, отсутствие преемственности в работе привело к тому, что мы имеем.

Он считает необходимым объединиться, поддержать правоохранительные органы и поднять их авторитет. При этом Батал Табагуа не исключает возможности отказаться от каких-то проектов, а на сэкономленные средства укрепить материально-техническую базу МВД.

– Нужно создать имидж абсолютно безопасной страны, чтобы люди к нам ехали, – сказал Б.Табагуа. – Это вопрос нашего выживания! Единственное, что всегда умели абхазы – это принимать гостей. И надо понять, что туристы и гости – это одно и то же.

Подводя итоги заседания, Президент Рауль Хаджимба сказал, что не согласен с мнением, что авторитет власти упал сегодня. Он подчеркнул:

– Авторитет власти падает давно. Борьба в политическом пылу привела к тому, что мы перестали уважать институты власти, мы их обесценили… Важной составляющей для преодоления ситуации в борьбе с преступностью является контроль общества над правоохранительной сферой.

В числе первоочередных задач, которые стоят перед властями, он назвал минимизацию преступности, недопущение расширения сфер ее влияния, создание нормальных условий для работы сотрудников правоохранительных органов, их материально-техническое обеспечение. Отметив, что в сфере материально-технического обеспечения правоохранительных органов сделано не так много как хотелось бы, Хаджимба спросил:

– Разве не эту цель мы преследуем, когда говорим о возможности создания условий для двустороннего сотрудничества с Россией? Мы сегодня говорили об экспертизе. Любая экспертиза требует соответствующих финансовых больших вложений. Что плохого, что нам создадут эти условия? В том, что оперативность воздействия на доказательные материалы будет совершенно иной, чем сегодня? Почему у некоторых возникают мысли, что создание Информационно-координационного центра органов внутренних дел Абхазии и России минимизирует суверенитет нашего государства, что будет создан некий наднациональный орган? Это все ложь. Это попытка еще раз избежать возможности законных действий со стороны государства...

Что касается строительства тюрьмы, то Президент сказал о планируемых встречах с представителями России. Также Президент считает, что наркодилеры должны получать пожизненное наказание, и что без разрешения никто не имеет права носить оружие.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 66Выпуск: 3527Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ