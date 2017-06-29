МИССИЯ – СОЗИДАТЬ

Нам пишут

Эта история о человеке, отдавшем всю свою жизнь родной земле, о человеке, чей труд и достижения являются проявлением высшей степени патриотизма и искренней любви к своей Родине, к своему народу. Речь идет об известном ученом, производственнике, педагоге, кандидате сельскохозяйственных наук, заслуженном работнике сельского хозяйства, действительном члене Академии народной медицины Кавказа, специалисте высшей категории Минобразования и науки РФ, авторе более чем 70 научных трудов, кавалере ордена «Ахьдз-Апша» третьей степени – Патико Багратовиче Алан. Это далеко не полный перечень реальных дел Патико Багратовича, миссию которого можно выразить одним словом – созидание.

Было и ещё одно важное и нужное начинание, настоящее дело, в результате которого экономика страны получила несколько сот специалистов с профессиональным образованием.

Эта история о «пущенном под откос» предприятии не может не стать достоянием общественности. Люди, на благо которых трудится всю свою жизнь Патико Алан, должны знать, как просто можно уничтожить большое и важное для страны начинание. Должны знать, чтобы впредь не допускать уничтожения того, что делается во благо народа.

Все началось, когда работая в Абхазском государственном университете заведующим агрономической кафедрой, Патико Багратовичу пришла идея создать на базе кафедры агрономии сельскохозяйственный колледж. Этой мыслью ученый поделился с ректором университета академиком Алеко Алексеевичем Гварамия, который одобрил идею и обещал оказать полную поддержку в этом важном и нужном для страны деле. Патико Алан предоставили возможность поехать на юг России и ознакомиться с подобными учебными заведениями. «Я побывал в нескольких учебных заведения Юга России сельскохозяйственного профиля, ознакомился с организационной структурой, учебными планами, учебными программами. Собрал нужный мне материал и вернулся в Сухум, где составил Положение о создании при Абхазском государственном университете Агроколледжа», – вспоминает Патико Багратович. Положение уже было одобрено ректором и находилось в статусе ожидания перед рассмотрением на Учёном совете АГУ и согласования на уровне Кабинета Министров республики. Но как раз в этот период Патико Багратович получает другое предложение – создать при университете филиал Новочеркасского промышленно-гуманитарного колледжа.

Патико Багратович согласился возглавить филиал, понимая, что такой вариант российско-абхазского сотрудничества в сфере среднего профессионального образования будет весьма полезным для развития малого и среднего предпринимательства. «Я согласился, – вспоминает Патико Алан, – и мы вместе с ректором АГУ отправились в Министерство образования Республики Абхазия, где по данному вопросу состоялась встреча с первым заместителем директора Новочеркасского государственного промышленно-гуманитарного колледжа Еленой Евграфовной Плотницкой. В Министерстве образования мы договорились, что при Абхазском государственном университете будет создан многопрофильный филиал Новочеркасского колледжа. И для решения организационных вопросов в этот же день я был командирован в город Новочеркасск. В течение трёх дней я в Новочеркасске решил все организационные и методические вопросы по созданию в Сухуме на базе АГУ филиала Новочеркасского колледжа».

Небольшое отступление от темы. Результативное решение важнейших вопросов, в том числе государственного уровня, в короткий срок – одна из граней организаторского таланта Патико Багратовича Алан. Достаточно вспомнить, как Патико Алан будучи главой Охурейского тепличного комбината организовал доставку торфа из Белоруссии в невозможных для того времени масштабах, приобрел и внедрил германскую установку автоматического регулирования микроклимата, а еще раньше, в юношеском возрасте, самостоятельно съездил в Министерство образования тогдашней Грузинской ССР и добился разрешения на продолжение учебы. И это не единственные примеры стремительного и результативного решения вопросов.

Итак, в конце 1997 г. был издан обоюдный приказ и составлен договор об организации в Сухуме при Абхазском государственном университете Российско-абхазского многопрофильного филиала Новочеркасского государственного промышленно-гуманитарного колледжа. Планировалось в течение пяти лет довести число специальностей и специализации до 20 и тем самым удовлетворить потребности экономики Абхазии во всех специальностях начального и среднего уровня. В 1998 году был открыт первый набор абитуриентов, и с тех пор в стенах колледжа было подготовлено более 600 квалифицированных специалистов среднего профессионального образования различных квалификаций: менеджеров, технологов, бухгалтеров, таможенников, экономистов, юристов, преподавателей начальной школы и иностранного языка, которые успешно работают в различных отраслях республики и сейчас. Выпускники получали дипломы российского образца с правом продолжать учебу в высших учебных заведениях России на 2-3 курсах соответствующих факультетов.

Самыми трудными были первые годы существования филиала, когда руководству пришлось преодолевать сложности, связанные с организацией учебно-технической и материально-производственной баз. Не было соответствующих помещений, учебного оборудования и инвентаря, литературы и преподавателей. Университет предоставил помещения, которые требовали ремонтно-восстановительных работ разной степени. И так на протяжении двух лет руководство филиала одновременно с учебным процессом проводило ремонтные работы. Для того, чтобы не прерывался нормальный процесс деятельности филиала, в помещениях, арендованных у средних школ города, использовались любые возможности имеющейся комплектации необходимых технических, методических и учебных средств.

Следует отметить, что помощи от России поступало немного. Головной российский колледж оказывал методическую и консультационную помощь. Всё остальное делалась за счёт средств, поступающих за учёбу студентов (7000 руб. в год). И, наконец, была создана начальная учебно-методическая база, комплексное обучение поднялось на высокий уровень, а методическая подготовка выпускников филиала стала соответствовать международным стандартам. В колледже был создан современный компьютерный класс, оборудованный современной техникой с соответствующим программным обеспечением. Функционировали спортивный клуб, художественная самодеятельность, КВН, библиотека, читальный зал.

Авторитет филиала рос с каждым днём, возрастало и число абитуриентов. По уровню успеваемости и профессиональной подготовки выпускники сухумского филиала твёрдо держали первое место в Абхазии и второе – по Югу России.

«Главная цель нашей деятельности – дать молодым людям престижное профессиональное образование, которое поможет им найти своё место в новом мире, выдержать конкуренцию в современных условиях экономических отношений. Основными задачами нашей деятельности были обеспечение потребности республики в кадрах со средним профессиональным образованием, необходимых для создания малого сектора экономики, осуществление совместно со службой занятости переобучения безработных, предоставление им возможности получить другие специальности», – подчеркивает Патико Багратович.

Филиал поддерживали Министерство образования Республики Абхазия в лице министра образования Беслана Андреевича Дбар, а также заместителя председателя Правительства Республики Абхазия Нури Гезердава. Деятельность филиала стала широко и активно внедряться во все сферы народного хозяйства страны. Была сформирована и соответствующая база для производственной практики. Филиал отмечен дипломами, благодарностями и похвальными грамотами, денежными поощрениями.

В то же время деятельность филиала получила высокую оценку руководства республики, в связи с чем Президент Республики Абхазия Сергей Васильевич Багапш наградил директора головного колледжа академика Ивана Ивановича Кондратко орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени.

Но с 2005 года руководство колледжа перестало ощущать поддержку – поменялся министр образования. Тали Шаликоевна Джапуа – замечательный человек, грамотный министр, патриот Родины, участник Отечественной войны, герой Абхазии. Её кресло было предоставлено мало известному человеку, неспециалисту, к тому же без высшего образования, без опыта работы в соответствующей сфере, без способности управлять образованием страны. Человеку совсем других моральных и этических правил. Специфика образования, воспитания, развития была ей не знакома.

Этот эпизод – один из примеров преступной деятельности отдельных лиц, просочившихся в структуру власти и навредивших стране не меньше, чем пережитая война.

Елена ДАВЫДОВА-МАРТЫНОВА, руководитель лаборатории инновационных образовательных проектов

г.Москва

Номер: 67Выпуск: 3528Рубрика: обществоАвтор: Елена ДАВЫДОВА-МАРТЫНОВА, руководитель лаборатории инновационных образовательных проектов