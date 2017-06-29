КАМИЛЛЕ БРАНДЗИЯ СРОЧНО НУЖНА НАША ПОМОЩЬ

Цена спасения – 260 000 руб.

«Жизнь – боль». Это определение, жестокая констатация жизни маленькой Камиллы Брандзия. Трёхлетняя Камилла родилась с врождённым вывихом бедра. И каждый её шаг, каждое движение сопровождаются сильными болями.

Родилась она недоношенной. О диагнозе врачи сообщили сразу, но последствия врождённой патологии стали проявляться, когда малышка начала делать первые шаги. В 1 год и 8 месяцев по советам врачей девочке наложили гипс. Однако больше, чем на два дня, Камиллу не хватило, гипс пришлось снять. У малышки начались боли в суставах, она стала капризной и нервной.

Когда Камилле исполнилось 2 года, её вывезли за границу на медицинский осмотр. Врачи сразу сообщили: – «Необходима срочная операция!». Но как было возможно помочь дочери, когда в семье помимо Камиллы ещё двое младших сыновей, живут в съёмном доме в г. Очамчыре, а заработная плата отца составляет 1500 руб. Да, такие заработные платы ещё реальны! Вот и срочная операция растянулась еще на сотни бессрочных, болезненных для Камиллы, дней.

В июле Камилле исполнится 4 года, она уже заметно прихрамывает на левую ногу, одна нога стала короче. Девочка при ходьбе корчится от боли. Нужно что-то срочно решать…

По словам мамы Камиллы Фатимы Габлия, именно в момент полного отчаянья у родителей родилась мысль обратиться в фонд. И вот оно – спасение! В клинике-партнёре фонда ГБУЗ «Научно-практическом центре детской психоневрологии Департамента здравоохранения г. Москвы» согласились прооперировать девочку.

Камилле сначала проведут необходимую диагностику и консультацию, затем оперативное лечение – реконструкцию кости, остеотомию таза и артропластику суставов, при которой одна или обе поверхности сустава девочки могут полностью сохраниться, и таким образом, обеспечат продолжение всех двигательных функций сустава.

Если патологию не вылечить сейчас, то она постепенно приведёт к ограничению подвижности сустава и далее, к инвалидности. Этого допустить никак нельзя! Мы просто обязаны дать шанс трёхлетней Камилле, на здоровое будущее. Спасём жизнь Вместе!

Поможем трёхлетней Камилле Брандзия. Необходимо собрать 260 000 руб.

Дорогие соотечественники! Если вы решили помочь Камилле, пусть вас не смущает стоимость спасения, любая ваша помощь будет принята с великой благодарностью, ведь мы с вами уже помогли более 110 детям.

Услуга «Перенос баланса» – «Благотворительность»: абоненты «А-Мобайла» и «Аквафона» могут перевести пожертвование на баланс фонда, набрав *147* сумма перевода # кнопка вызова. Сумма перевода от 30 до 500 руб. в день.

СМС со словом ДОБРО или DOBRO на короткий номер 5050. Стоимость сообщения 20 рублей. Количество СМС не ограничено.

Банковский перевод: «Гарант-банк» или любое отделение «Сбербанка» РА.

О других способах помощи вы можете узнать по тел. фонда 773-50-50 или на сайте: www.ashanakbf.com

Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ, менеджер по взаимодействию со СМИ и внешним связям

Номер: 67Выпуск: 3528Рубрика: обществоАвтор: Мактина ДЖИНДЖОЛИЯ, менеджер по взаимодействию со СМИ и внешним связям