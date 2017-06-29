ВАЛЕРИЯ АДЛЕЙБА: «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»

Новые лица

«Ты супер!»

Кто не мечтает в детстве о сцене и блестящих нарядах? Но не у каждого есть шанс покорить вершины музыкального Олимпа. Однако проект «Ты супер!» НТВ и Международного информационного агентства Sputnik – самый честный и человечный проект на российском телевидении, дал шанс заявить о себе 92 талантливым воспитанникам детских домов, школ-интернатов, ребятам из приемных и опекунских семей. Это потрясающая авторская задумка. Проект показал талантливых детей, которых, в силу определенных обстоятельств в современном мире, могли просто не заметить. Но до финала добрались только 10 участников. Итоговый выход на сцену стал самым ярким в проекте. Ведь именно здесь определились места и было названо имя победителя, которого выбрали телезрители. И 44 % зрительских голосов получила наша Валерия Адлейба. Она одержала победу в Международном детском вокальном конкурсе «Ты супер!», и удостоилась права участвовать в конкурсе «Детская Новая волна 2017», который прошёл с 31 мая по 1 июня в Крыму.

О том, как проект «Ты супер!» реализовывался в Абхазии, рассказывает бывший продюсер Информационного агентства Sputnik Абхазия Амина Лазба которая зажгла на небосводе эстрады нашу блистательную звёздочку Валерию Адлейба:

– Об этом проекте нам сообщили осенью прошлого года, когда был объявлен кастинг для участия в нём. Так в странах СНГ, где работают редакции Sputnik, в детских домах и школах-интернатах начались кастинги детей для участия в этом вокальном конкурсе. Так как детских домов у нас к счастью нет, мы приняли решение искать будущих участников проекта в трёх школах-интернатах Абхазии – в Сухуме, Очамчыре и Калдахуаре. Я вместе с педагогом по вокалу Фаей Мархолия ездила в эти интернаты, и мы слушали всех, кто изъявлял желание участвовать в проекте, всех, кто умел или не умел петь.

Беседуя с Аминой, я поняла, что особая ценность этого проекта в том, что он дает детям возможность ощутить тот самый момент, когда еще вчера о твоем таланте еще никто не знал, но уже сегодня ты испытываешь признание, радость от него. Каждому человеку важно, чтобы его талант признали другие. А ребятам, которые не получают теплоты и заботы родных людей, это ценнее во много раз. Поэтому когда объявили кастинг, на НТВ пришло огромное количество писем и видеоматериалов. Дети писали имена тех, с кем хотят познакомиться. И почти все участники международного детского вокального конкурса «Ты супер!» впервые вышли на сцену.

– По итогам этих поездок я отобрала несколько ребят, которые, по моему мнению, могли претендовать на участие в проекте, – продолжает свой рассказ Амина Лазба. – Записала их песни на видео и отправила коллегам на НТВ с их фотографиями и краткими биографиями. Но на меня самое сильное впечатление произвела хрупкая девочка, которая даже не поднимала глаз во время исполнения песен, она постоянно смотрела в пол, а под густыми ресницами скрывались большие выразительные глаза. Это была моя любовь с первого взгляда. Она спела песни «Кукушка» в версии Полины Гагариной и «Adajio» из репертуара Лары Фабиан, и некоторые другие песни. И покорила не только моё сердце, но и сердца многомиллионной аудитории. Это была одиннадцатилетняя Валерия Адлейба из Очамчырского интерната. И, несмотря на то, что ей предстояло соперничать в конкурсе с подготовленными детьми, которые обучались музыке, она не растерялась. Ведь Лера не имела абсолютно никакой профессиональной подготовки. И в этом большую роль сыграла её мама Мадина Эшба, которая вместе с педагогами по вокалу помогала Лере репетировать все песни в рамках проекта. Вероятно, этот талант к пению у Леры именно от мамы, чьи вокальные возможности когда-то кто-то не заметил и не развил. Сначала мы и подумать не могли, что так успешно для нас все обернется, для нас было главным участие в этом шоу. На протяжении всего проекта я занималась мероприятиями, которые касались Леры: акциями в поддержку Леры, которые проходили в Абхазии, встречами в Москве. Со всеми я вела переговоры, договаривалась о съёмках. Таким образом я стала для Леры и продюсером, и другом. Я буквально жила этим проектом. Летала на каждое ее выступление, и для меня это было большим счастьем видеть ее поющей и представляющей нашу прекрасную страну. В Абхазии детям даже из благополучных и материально обеспеченных семей очень сложно участвовать в международных конкурсах и спортивных мероприятиях из-за Грузии, которая блокирует участие в них представителей Абхазии. Поэтому дети из Абхазии тоже уязвимы, может не в социальном плане, зато они ограничены в другом аспекте. Так Лера представила наше независимое государство. И мы показали всему миру, что Абхазия способна заявить о себе на многих международных площадках.

...Встретились мы с Лерой и Аминой в уютном итальянском кафе «Cristallo Raffaello». И, несмотря на то, что у юной певицы плотный график репетиций и общественных мероприятий, она любезно согласилась дать интервью нашей газете. Отмечу, что недавно Лера стала участницей благотворительного движения «Послы доброй воли», учредительный съезд которого прошёл в Москве. И уже приступила к своей работе. В середине июня в Сухуме была проведена первая акция проекта «Полки добра», в которой Лера вместе с другими послами приняла непосредственное участие. В супермаркете «Сухум» появилась полка с бесплатными продуктами и товарами повседневного спроса.

Наша беседа была непоследовательная, так как Лере хотелось выразить все свои чувства и эмоции, переполнявшие её последние полгода. Шесть месяцев, которые резко изменили её жизнь. – Я расплакалась, когда поняла, что победила, – сказала Валерия. – На заключительное выступление в проекте вышла с хором Академии Игоря Крутого и песней «Снится сон». Когда пела, едва сдерживала слёзы, ведь в песне речь шла о том, как в снах сбываются детские мечты о семье. И моя мечта сбылась: я вновь с папой и мамой, да ещё и представляла родную Абхазию на международном конкурсе и победила. Победила не я, победила моя страна. Мне было шесть лет, когда на пожаре погиб мой любимый дедушка Юрий, а дом наш полностью сгорел. Из-за того, что нам негде было жить, родители вынуждены были отдать меня в интернат. Затем туда отдали и моего брата Айнара. Но все мы верили, что однажды построим новый дом и будем жить в нём все вместе. В интернате посещала танцевальный кружок и занималась пением у нашего школьного педагога Цвижба Лианы Георгиевны. Первой моей песне в 8 лет меня научила мама, дальше я занималась с Лианой Георгиевной и мамой, выступала на школьных мероприятиях, однако профессионально музыкой никогда не занималась. Когда к нам приехали Амина Лазба и педагог по вокалу Фая Мархолия отбирать участников на проект «Ты супер!», у меня болело горло. Но, несмотря на это, я приложила все мои усилия и показала, на что способна. Так началась моя новая жизнь. Я очень радовалась, что на протяжении шести месяцев участия в проекте я впервые за последние годы смогла проводить так много времени с мамой. Мы жили и готовились к конкурсу в Подмосковье на базе отдыха «Красная гвоздика». Было нелегко, но мама меня очень поддерживала. Она мой самый главный друг. Помогла мне и Амина, она готовила меня к жизни в проекте, ведь я должна была общаться с детьми с непростой судьбой. Благодаря проекту теперь у меня друзья из разных стран, с которыми я поддерживаю связь и очень надеюсь на скорую встречу.

На разных этапах конкурса Валерия исполняла песни «Любовь настала» и «Hello», её выступления жюри сравнивало с подвигом, а зрители встречали шквалом аплодисментов и осыпали комплиментами. Именно эта 12-летняя девочка заложила традицию – исполнять песню победителя. В завершении первого сезона шоу «Ты супер!» она спела «Adajio» – произведение, с которым пришла на проект.

Осенью Валерия Адлейба поедет снова в Москву, где финалисты вокального конкурса «Ты супер!» начнут репетиции мюзикла «Республика ШКИД». Этот мюзикл написан специально для них, как один из бонусов для молодых певцов. Премьера состоится перед Новым годом.

...Завершая нашу встречу, Лера выразила благодарность коллективу газеты «Республика Абхазия» за внимание и публикации о ней и подарила свой автограф.

– Желаю всем вашим журналистам и читателям газеты всего самого наилучшего, творческих успехов и интересных публикаций. Сегодня я уверена, что мечты сбываются и у каждого человека может произойти сказка в жизни, в которую нужно обязательно верить.

10 июля в Абхазии будет проходить концерт группы «Непара», специальным гостем которого будет Валерия Адлейба. Она исполнит новую для нее песню на английском языке, текст которой ей помогает разучивать Амина Лазба, а вокалом занимается Александр Шоуа.

– Когда Лера будет гастролировать по всему миру, я надеюсь, что на её выступлениях у меня будут VIP-места, – говорит Амина. – На лучших мировых сценах я буду у неё одной из главных гостей. Она мне это пообещала. И большего мне не надо.

Будем надеяться, что все наши мечты сбудутся.

В Интернете многомиллионная аудитория просмотрела выступления Леры. Во многих странах мира узнали о маленькой девочке из абхазского города Очамчыры, которая своим пением покорила сердца многих поклонников. У неё появились друзья в Италии, Америке, Канаде, в Европе, ей пишут. А для нашей страны это очень важно. Ведь на протяжении всего проекта об Абхазии говорили и писали. Это очень важный политический аспект, так как Абхазии не так легко пробиваться в условиях информационной войны. И в этом большая заслуга проекта НТВ, Sputnik Абхазия и Леры. За что им всем большое спасибо.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 67Выпуск: 3528Рубрика: обществоАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ