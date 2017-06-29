МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

Праздник «Лыхнашта» – всенародный

Уважаемые сограждане, мы с вами не первый день и не первый год слышим голословные заявления некоторых политиков РА якобы радеющих за единение нации, за возрождение традиции и т.д.

А при этом мы до сих пор не имеем ежегодного всенародного, общенационального праздника республиканского значения с участием в нем всех городов и районов нашей страны. В связи с этим уверенно считаю, что власти должны придать статус республиканского значения всенародному празднику «Лыхнашта» с обязательным участием в нем всех районов и городов нашей страны. Желательно приурочить к нему праздник национального костюма. Все вместе – скачки, песни и танцы, сценический показ национальной одежды – это колоссальный праздник для всего нашего народа, который будет однозначно способствовать единению нации, а также престижу ношения национальной одежды. О таком празднике, о такой радости невозможно слишком много говорить, да и не нужно, а потому был по возможности краток, формулируя свое пожелание. Очень надеюсь, что власть предоставит нам с вами всенародный праздник «Лыхнашта» республиканского значения.

Сколько стоит пучок укропа?

На рынках нашей страны все продукты стоят очень дорого, как дорогой билет на дорогой спектакль. Вот и мы с вами, приходя на рынок, с неудовольствием вынуждены все это наблюдать, и не каждый из нас может купить эти очень дорогие «билеты». И пока государство будет отсутствовать в сельском хозяйстве, за некоторым исключением, «билеты» будут дорожать. Если по-простому, то почему нельзя главам сел и районов пройтись по всем дворам и у каждого спросить, чем власть может им помочь, т.е., кому-то безвозмездно предложить цыплят и выращивать кур, кому-то – индюков, кому-то – телят. Всех обеспечить комбикормами. Уверен, вам будут очень рады, ибо это проявление уважения власти к народу. Всё это окупится сторицей и вся продукция гораздо подешевеет. Если рассматривать эту проблему с государственной точки зрения, считаю, что нам необходимо создание госкомпаний по строительству максимально крупных парниковых хозяйств для производства плодоовощной и зеленой продукции. При них желательно строительство мини-заводов для переработки продукции этих хозяйств. Также необходимо создание крупной госкомпании, объединяющей все небольшие мясомолочные фермы, и выделение площадей для выращивания кормов для скота.

Точно так же надо строить крупные цветоводческие парниковые хозяйства. Это будет рентабельно и быстро окупится.

Еда должна быть вкусной и полезной

Улучшение качества продукции на объектах общественного питания, в ресторанном бизнесе, в хлебобулочном, винно-водочном производстве могут стимулировать кулинарные поединки, круглые столы, награждение грамотами, значками. Надо продумать и систему существенных штрафов после первых двух нарушений, дальше можно лишать лицензии на определенный срок.

С уважением,

Виталий АРДЗИНБА, член приходского совета Гудаутского Покровского храма

Номер: 67Выпуск: 3528Рубрика: обществоАвтор: Виталий АРДЗИНБА, член приходского совета Гудаутского Покровского храма