МЫСЛИ ПОЗИТИВНО. ЖИВИ АКТИВНО

Инициаторы социально-культурного проекта MORЕ дали пресс-конференцию

На вопрос: зачем люди едут в Абхазию – можно дать самые разные ответы.

Я точно знаю, что многие едут в Абхазию за вдохновением.

Чтобы никакие случайные черты не мешали ни нам самим, ни гостям наслаждаться красотами нашей страны и гостеприимством ее хозяев, еще одна (!) группа энергичных и, что очень важно, молодых жителей Абхазии выступила с инициативой взяться за решение актуальных общественных задач при помощи искусства и творчества, позитивной, созидательной позиции. На днях был дан старт социально-культурному проекту MORЕ.

Инициаторы проекта пригласили журналистов на пресс-конференцию в конференц-зал отеля «Атриум-Виктория», чтобы поделиться своей идеей и обрести сторонников.

Как я уже сказала, инициаторы проекта – люди творческие. Объединила их молодой архитектор-дизайнер Елизавета Шаповалова. Среди создателей проекта коллеги Лизы архитекторы Кама Кация, Беслан Багателия, Тимур Ломия, скульптор Архип Лабахуа, художник-дизайнер и создатель одежды Русудан Кобякова и другие. Кстати, ребята уже сообщили о проекте руководству страны и получили одобрение.

Молодые люди предлагают подходить к решению всех раздражающих жителей и гостей проблем – того же мусора, запущенности прекрасных зданий и даже сложных коммунальных задач, извлекая прибыль, казалось бы из ничего. Но это только на первый взгляд – из ничего.

– Мы надеемся объединить как можно больше людей под девизом «Быть, а не казаться. Патриотичным, Функциональным, Успешным», – рассказала журналистам Елизавета Шаповалова. – Все мы хотим двигаться вперед, создавать конкурентоспособный продукт и, самое главное, показать миру, что Абхазия – это развивающаяся культурная республика.

– Важно, чтобы традиционные абхазские ценности – национальная одежда, архитектура – отвечали современным требованиям, но не теряли исторической фундаментальности. Мы создадим брэндовую коллекцию. Для начала это будут абсолютно простые вещи: ручки, блокноты, тетради, чехлы на мобильные телефоны, шарфы, пакеты. Начинаем с малого и доступного. Все средства, собранные от продажи этой коллекции, будут направлены на восстановление архитектурного облика города.

Нынешним летом в Абхазии планируется первый ежегодный Международный фестиваль искусств «MORE FESTIVAL». Как рассказали на пресс-конференции его организаторы, на участие в этом мероприятии уже поданы более 100 заявок от артистов из 8 стран мира.

– Подобные международные фестивали – отличная возможность дать миру услышать об Абхазии, привлечь больше туристов. Сейчас мы привлекаем спонсоров, их поддержка нам очень понадобится. Больше половины средств, которые будут направлены на организацию фестиваля, на то, чтобы обеспечить присутствие артистов в течение трех фестивальных дней, у нас уже есть, – поделилась Шаповалова.

На пресс-конференции выступили все участники инициативной группы, а о проекте Архипа Лабахуа, задумавшего продолжать украшать город скульптурами узнаваемых персонажей, рассказали его друзья. Сам Архип не смог присутствовать.

В частности, Архип предлагает установить в столице Абхазии скульптуру Мальчика-с-пальчик и сообщить всем, что наконец появился первый в мире скульптурный портрет этого всем известного сказочного персонажа. И появился он ни где-нибудь, а в солнечной Абхазии! И это тоже прием, который будет работать на имидж нашей страны, на то, чтобы ее узнавали в мире.

Каждый из нас, возвращаясь в родную Абхазию после лет учебы, горел желанием взяться за улучшение нашей жизни что-то изменить… Многие из нас потом остывали, погружались в непростые бытовые проблемы и уже очень скоро начинали жаловаться, что жизнь идет, а у вокруг нас мало что меняется…

На самом деле нет ничего невозможного. Группа создателей проекта MORЕ готова к трудностям. Они заверили, что будут идти вперед и ждут всех, кто когда-то мечтал сделать что-либо подобное.

Важно верить, что все возможно. Просто нас становится все больше и больше. Мыслящих позитивно.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 67Выпуск: 3528Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА