Инал Ардзинба назначен начальником департамента Управления Президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией

Распоряжением главы Администрации Президента РФ начальником департамента Управления Президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией назначен Инал Ардзинба. Ранее он занимал должность главного советника Управления Президента РФ по делам СНГ. Инал Ардзинба родился в Сухуме в 1990 году. В 2012 году по итогам Всероссийского конкурса избран лидером делегации России на саммите «Молодежной восьмерки» в Вашингтоне. В 2013 году возглавлял делегацию РФ на саммите «Молодежной двадцатки» в Санкт-Петербурге и саммите «Молодежной восьмерки» в Лондоне. С 2014 года является чиновником Администрации Президента РФ. В этом году Ардзинба вошел в топ рейтинга «Молодых лидеров стран ЕАЭС, Абхазии и Южной Осетии».

Sputnik-Абхазия

Номер: 67Выпуск: 3528Рубрика: политикаАвтор: Sputnik-Абхазия