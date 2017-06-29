ВОПРОСЫ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ

Торгпред России в Абхазии Владимир Некрасов встретился с председателем ГТК РА Дауром Кобахия

Рабочая встреча прошла в Государственном таможенном комитете Республики Абхазия.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы таможенного оформления ввозимых на территорию республики российских товаров, применяемые в Абхазии меры тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, состояние и перспективы развития околотаможенной инфраструктуры.

Кроме того, в рамках встречи обсуждались планы по упрощению процедур таможенного оформления и контроля товаров, обращающихся во взаимной торговле, при прохождении российско-абхазской границы.

Номер: 67Выпуск: 3528Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс