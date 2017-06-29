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29.06.2017
Номер: 67
Выпуск: 3528
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ВОПРОСЫ ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ
Торгпред России в Абхазии Владимир Некрасов встретился с председателем ГТК РА Дауром Кобахия
Рабочая встреча прошла в Государственном таможенном комитете Республики Абхазия.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы таможенного оформления ввозимых на территорию республики российских товаров, применяемые в Абхазии меры тарифного и нетарифного регулирования внешнеэкономической деятельности, состояние и перспективы развития околотаможенной инфраструктуры.
Кроме того, в рамках встречи обсуждались планы по упрощению процедур таможенного оформления и контроля товаров, обращающихся во взаимной торговле, при прохождении российско-абхазской границы.
Номер: 67
Выпуск: 3528
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс