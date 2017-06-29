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29.06.2017
Номер: 67
Выпуск: 3528
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Премьер-министр РА Б. Барциц поздравил коллектив телеканала «Абаза-ТВ» с 10-летием со дня образования
В поздравлении, в частности, говорится:
«Уважаемый Руслан Мканович. От всей души поздравляю Вас и Ваш коллектив с 10-летием создания ООО «Абаза-ТВ».
За прошедшие годы коллектив телеканала создал собственный, присущий только ему, информационный стиль вещания. Вы стали не только узнаваемы, но и популярны и востребованы на медийном поле нашей республики.
Желаю Вам достижения и осуществления новых высот в работе. Всего Вам самого наилучшего!»
Номер: 67
Выпуск: 3528
Рубрика: общество
Автор: Апсныпресс