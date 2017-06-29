ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Премьер-министр РА Б. Барциц поздравил коллектив телеканала «Абаза-ТВ» с 10-летием со дня образования

В поздравлении, в частности, говорится:

«Уважаемый Руслан Мканович. От всей души поздравляю Вас и Ваш коллектив с 10-летием создания ООО «Абаза-ТВ».

За прошедшие годы коллектив телеканала создал собственный, присущий только ему, информационный стиль вещания. Вы стали не только узнаваемы, но и популярны и востребованы на медийном поле нашей республики.

Желаю Вам достижения и осуществления новых высот в работе. Всего Вам самого наилучшего!»

Номер: 67Выпуск: 3528Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс