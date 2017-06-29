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29.06.2017

ПРЕЗИДЕНТ РА Р. ХАДЖИМБА ПОДПИСАЛ УКАЗЫ

За многолетнюю и плодотворную работу в сфере абхазской журналистики присвоить почетное звание «Заслуженный журналист Республики Абхазия» журналистам Общества с ограниченной ответственностью «Абаза-ТВ»: Аргун Раде Юрьевне, Базба Аиде Григорьевне, Эбжноу Лиане Закановне, Лабиа Роману Владимировичу, Никонову Владимиру Владимировичу.

За создание Общества с ограниченной ответственностью «Абаза-ТВ» и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия»: Бутба Беслану Тиковичу, Хашиг Руслану Мкановичу, Амичба Торнику Данеловичу, Кураскуа Валерию Датиковичу, Ломиа Мизану Ивановичу.


Номер:  67
Выпуск:  3528
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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