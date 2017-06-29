ПРЕЗИДЕНТ РА Р. ХАДЖИМБА ПОДПИСАЛ УКАЗЫ

За многолетнюю и плодотворную работу в сфере абхазской журналистики присвоить почетное звание «Заслуженный журналист Республики Абхазия» журналистам Общества с ограниченной ответственностью «Абаза-ТВ»: Аргун Раде Юрьевне, Базба Аиде Григорьевне, Эбжноу Лиане Закановне, Лабиа Роману Владимировичу, Никонову Владимиру Владимировичу.

За создание Общества с ограниченной ответственностью «Абаза-ТВ» и многолетнюю плодотворную работу присвоить звание «Заслуженный работник культуры Республики Абхазия»: Бутба Беслану Тиковичу, Хашиг Руслану Мкановичу, Амичба Торнику Данеловичу, Кураскуа Валерию Датиковичу, Ломиа Мизану Ивановичу.

Номер: 67Выпуск: 3528Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА