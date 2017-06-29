«ПОСЛЫ ДОБРОЙ ВОЛИ АБХАЗИИ»: ТВОРИТЬ ДОБРО БЕЗ ГРАНИЦ

В понедельник, 26 июня, в Сухуме официально открылась общественная приемная благотворительного движения «Послы доброй воли Абхазии», созданного в Москве абхазской диаспорой. 5 июня в столице России состоялся учредительный съезд этой организации, который прошел в пресс-центре МИА «Россия сегодня». Это движение занимается гуманитарными проектами в области здравоохранения, культуры, образования и спорта. Каждый посол займется своим профильным направлением деятельности и будет реализовывать значимые благотворительные проекты. Общественная приемная будет работать в будние дни. Расположена она на 5 этаже бизнес-центра «Гудоу Плаза», на улице Пушкина, 16, в Сухуме.

На открытии приемной посол доброй воли Кан Тания отметил:

– Любой гражданин Абхазии сможет обращаться в общественную приемную с какой-либо сформулированной идеей в виде проекта для дальнейшей регистрации в общественной приемной и последующей передачи ее в Попечительский совет благотворительного движения. Далее проекты будут утверждаться и претворяться в жизнь. Главная цель проекта – воспитание идей благотворительности в обществе, продвижение высоких целей.

Посол доброй воли Камма Гопия подчеркнула, что благотворительное движение поможет молодым людям в реализации идей.

– Нам всегда не хватало организаций, которые поддерживали бы молодежные проекты. И сейчас наше благотворительное движение – это огромная возможность для молодых и активных ребят проявить себя, реализовать свои идеи. Хотелось бы, чтобы они не оттягивали, не боялись обращаться со своими предложениями и смело приходили к нам. Не обязательно должен быть готовый написанный проект – это может быть просто четко сформулированная идея, и мы все вместе поможем ребятам и поддержим инициативную молодежь. Благотворительное движение уже реализовывает акцию «Полка добра» в рамках проекта «Добро без границ», которая стартовала 17 июня в Сухуме и будет проведена в других городах и районах республики.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 67Выпуск: 3528Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ