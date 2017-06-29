1 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ГОРОДА СУХУМА

Праздничную программу для жителей и гостей столицы подготовил Комитет по вопросам молодежи и спорта Администрации Сухума. Мероприятия пройдут на нескольких городских площадках.

В 18:00 на Набережной Махаджиров (площадь перед Абхазским драмтеатром) состоится матчевая встреча по боксу команд Сухума и Ростова-на-Дону.

В 19:00 на площади С. Багапш будет организована фотовыставка «ConIFA- 2016».

В это же время вдоль Набережной Махаджиров (от ресторана «Белый парус» до Брехаловки) пройдет открытый турнир по шашкам, шахматам и настольному теннису.

В парке им. Б. Шинкуба с 19:00 будет открыта выставка-продажа работ молодых художников «Сухум глазами молодежи», выставка ручных изделий учеников Абхазского государственного лицея-интерната, состоится мастер-класс по изготовлению изделий на гончарном круге. На специально организованных площадках дети смогут лепить и рисовать, здесь же и планируется раздача шаров, мячей, выступление аниматоров.

Позже празднование Дня города переместится на платформу «Гума», где в 22:00 будет представлено лазерное шоу (с фото и видеосопровождением), и выступят артисты абхазской эстрады.

В 23:20 зрители смогут увидеть выступление группы «Red rock», а с полуночи развлекать участников мероприятий будет ди-джей.

Номер: 67Выпуск: 3528Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс