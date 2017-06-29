Письмо в редакцию

БЛАГОДАРНОСТЬ

Совет ветеранов войны и труда Галского района выражает огромную благодарность руководству района в лице главы Администрации Надарая Темура Хухутовича, блестящего сына абхазского народа, который за короткое время сумел навести порядок и изменить облик города Гал.

Работа Администрации Галского района еженедельно улучшает нашу жизнь. Это нам дает уверенность, что галцы вместе со всеми жителями района будут прилагать максимум усилий для дальнейшего преобразования облика нашего города.

Хотим передать благодарность от наших ветеранов, которым Администрация оказывает материальную, моральную помощь и поддержку. Также выражаю большую благодарность Посольству Российской Федерации за материальную, моральную поддержку и за денежное вознаграждение ветеранам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.

Большое спасибо пограничной комендатуре, дислоцированной в Галском районе, возглавляемой Зеленским Дмитрием Васильевичем, за поддержку ветеранов и материальную помощь.

Л.БЕРАДЗЕ, председатель Совета ветеранов войны и труда Галского района

Номер: 68Выпуск: 3529Рубрика: обществоАвтор: Л.БЕРАДЗЕ, председатель Совета ветеранов войны и труда Галского района