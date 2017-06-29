КОСМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ — ФАНТАСТИКА, КОТОРАЯ СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

Пока еще спрос на данный вид туризма ничтожно мал. В первую очередь из-за высокой стоимости такого путешествия: 7-10 дней круиза с Байконура на международную космическую станцию обойдутся более чем в 30 миллионов долларов , а если вы соизволите выйти в открытый космос, то готовьте еще $15 млн. И тем не менее на космические полеты уже записалось более 600 чел.

Организатор туров – компания Space Adventures (США), партнер «Роскосмоса», является пока единственным «турагентством», организующим коммерческие космические рейсы. В космосе уже побывали 7 туристов. А один из них — Чарльз Симони – купил себе путёвку дважды, потратив в общей сложности $70 миллионов.

Планируются также часовые полеты по схеме, когда ракета с модулем достигает границы космоса, после чего модуль отстыковывается и далее возвращается на Землю самостоятельно.

В ближайшее время «Роскосмос» намерен возобновить экскурсии в космос.

Другая компания, Virgin Galactic, организовывает полеты на высоту 100 км над поверхностью Земли с помощью космолета, который специальный самолет поднимает на высоту 15 километров, после чего происходит расстыковка, и космолет продолжает движение с помощью своих двигателей. При отключении двигателей туристы смогут ощутить состояние невесомости. Возвращаться к родной Земле придется в специальном модуле для космонавтов. Путешествие займет примерно 2.5 часа, а стоимость этого удовольствия слегка превысит 200 тысяч долларов.

Номер: 68Выпуск: 3529Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета