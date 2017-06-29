КОЛОНКА РЕДАКТОРА

СОВМЕСТНО ИСКОРЕНЯТЬ КОРНИ ЗЛА

О создании Информационно-координационного центра (ИКЦ) при МВД РА говорилось уже не один год.

Предложенный Россией пакет соглашений по этому вопросу вызвал ажиотаж в определенной части общества. Два года назад оппозиция, некоторые партийно-общественные организации вообще были отрицательно настроены против создания такой структуры. «Мы потеряем Независимость. В наши дела будут влезать чужие. Мы сами разберемся», – уверяли они народ.

Тогда любое совместное нововведение превращалось в политизированный комок, который обыгрывался различными политиками в свою пользу и на свое усмотрение.

Нынешняя власть сразу заявила, что все предложения по ИКЦ будут изучаться и приниматься, исходя из интересов республики. Россия именно этого и хотела, чтобы документ Абхазия изучила, поэтому и приняла в последствии все предложения и изменения Абхазской стороны. Ведь главное было не «подавить» вопросы, которые волнуют на южном направлении два государства.

Надо отметить и такой момент, что когда между силовыми ведомствами заключаются такие соглашения, обычно о них узнают из СМИ. Руководство же Абхазии вынесло эту тему на открытое обсуждение. Не один раз специалистами озвучивалась суть происходящего вокруг ИКЦ.

На одной из последних пресс-конференций министр ВД РА Аслан Кобахия еще раз ясно и доходчиво рассказал о будущей работе Центра и его задачах.

Отрадно, что подавляющая часть нашего общества подписание данного соглашения между Россией и Абхазией восприняла положительно, с надеждой на улучшение ситуации в борьбе с криминалом, нарушителями закона.

Наша республика живет и развивается не в отрыве от глобального мира. Абхазия находится на стратегическом перекрестке, хотим мы этого или нет, внешнее влияние как ветер «обдувает» нас со всех сторон. К сожалению, часть зловредных семян прорастают, разрушают нашу республику изнутри.

С каждым годом растет количество наших граждан, принимающих наркотические вещества. Особенно очевидна картина среди молодежи. Мы должны спокойно реагировать, что искусственные наркотики пришли уже в наши школы? Не хотим реагировать и на то, что большинство ДТП и других преступлений стали совершаться в состоянии наркотического опьянения?

Некоторые граждане уверены, что с этим можно справиться самим, если поменять министров, выбрать нужных депутатов, посадить в кресло представителей от какой-то общественно-политической организации и т.д. Но все прекрасно понимают, что с такими опасными явлениями в нашей жизни, как наркотики и криминал, самостоятельной работой мы просто не справимся. Даже если будем платить хорошую зарплату сотрудникам силовых структур. Есть обстоятельства и родственные отношения, которые уже более двадцати лет не выдерживают никакой критики в рамках государственных законов.

Тогда почему спорим и ставим препятствия ИКЦ? Что боимся потерять?

Как вы думаете, если бы Центр работал еще год назад, возможна ли была безобразная попытка захвата здания МВД РА 5 июля 2016 года?

Наверное, тогда были бы применены другие меры по пресечению акта вандализма и совершение противоправных действий граждан, ратующих за процветание Абхазии и наглядно «доказывающих», как надо обходиться с законом.

А тогда получилось, что расшалившиеся ребята, повалив забор, залезли во фруктовый сад, где наломали дров, и с них взятки гладки. Все зачинщики и подстрекатели до сих пор ходят в героях. Им явно никакой ИКЦ не нужен. Ведь он может, наверное, порекомендовать, что делать в том или ином случае, когда нарушается Закон, и вряд ли будет снисхождение для нарушителей, несмотря на родственные и дружеские отношения.

Люди устали от криминала и тех событий, которые довольно часто стали происходить в республике: перестрелки, изнасилование и убийство, разбои, воровство, потребление наркотиков.

Но раз пока не получается, то общество выбирает: борьба с наркотиками, криминалом и их последствиями надо осуществлять действенно и профессионально, исходя из реалий, которые сложились в стране. И ничего страшного нет, если помогают в этом друзья и партнеры.

Такие центры существуют во многих государствах. Где-то для совместной работы требуется три года, пять, десять лет. Потом центр сворачивает свою совместную деятельность, когда видит, что большинство корней зла исчезли. Разве мы хотим других результатов?

* * *

Под шум политических и криминальных разбирательств некоторые наши граждане, обходя все законы, хотят заработать большие деньги на всем чем можно. В частности – на вине. Когда приезжают гости в нашу республику, они прекрасно знают, что Абхазия – это новое, самостоятельное, независимое государство. Казалось бы, надо поддерживать и укреплять такой положительный имидж. Но в погоне за длинным рублем некоторые наши предприниматели льют воду на мельницу Грузии. А как же иначе, если в Гагре, которой мы гордимся, что именно там настал перелом и началось наше движение к победе в кровопролитной войне против грузинских агрессоров, стали продавать вино «киндзмараули» с изображением Сталина на этикетке. Оказывается, оно хорошо пользуется спросом среди приезжих. И в связи с этим у гостей возникает вопрос: мы где отдыхаем, в Грузии или Абхазии? А наши соседи за Ингуром радуются: «Нам абхазские друзья помогают пропагандировать, что Грузия едина и неделима. Мы найдем со всеми общий язык!».

Это как же нужно относиться к своей стране, чтобы на первый план ставить только деньги, забыв историю Абхазии и те события, которые происходили в ней в сталинскую эпоху и во время грузино-абхазской войны?

По данным УБЭП МВД РА бутилированное вино реализовывалось без надлежащих документов. А значит, и налоги не поступали в госказну.

Юрий КУРАСКУА

Номер: 68Выпуск: 3529Рубрика: политикаАвтор: Юрий КУРАСКУА