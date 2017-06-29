Расширенное совещание, посвященное выполнению Инвестиционной программы

В рамках рабочей поездки в Гудаутский район Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц провел совещание в районной Администрации по вопросам выполнения Инвестиционной программы на 2017-2019 гг.

Открывая совещание, глава Администрации Гудаутского района Руслан Ладария отметил, что «за счёт средств российской финансовой помощи в Гудаутском районе многое предстоит сделать как в селах, так и в самом городе».

Премьер-министр напомнил, что на очередном заседании Межправительственной комиссии в Москве был подписан Протокол, позволивший утвердить план работ, которые предстоит выполнить в 2017-2019 гг. Беслан Барциц подчеркнул, что финансовая помощь была увеличена на 500 миллионов рублей.

В городе Новом Афоне запланировано в течение 2 лет заново построить детский сад (на строительство будет выделено 136 миллионов рублей).

Также, по информации главы Правительства, в Инвестпрограмму вошли ремонтно-восстановительные работы в двух школах: в селе Лыхны и гудаутской школы №3. В июле начнутся ремонтные работы в этих учебных заведениях. На Лыхненскую школу выделено 136 млн руб., на Гудаутскую – 87 млн руб.

Еще один проект в рамках Инвестпрограммы, это – реконструкция и строительство водопроводной системы в районе. На эти цели выделено 371 млн руб. И еще 152 млн руб. запланировано потратить на реконструкцию канализационной системы.

В ходе совещания было решено создать штаб для решения вопросов выполнения Ивестпрограммы.

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В ходе рабочей поездки Премьер-министра Беслана Барциц по Гудаутскому району были проинспектированы работы по реконструкции дороги в село Джирхуа.

Генеральный директор ГК «Абхазавтодор» Борис Ачба сообщил, что сельчане неоднократно обращались в Администрацию района с просьбой отремонтировать дорогу, ведущую в Джирхуа. «По нижней зоне необходимо сделать 6 километров, по верхней – 2,5. Дорога в основном охватывает все село. Планируется сделать асфальтобетонное покрытие. Сейчас идут подготовительные работы: расчистка, подсыпка, а затем начнется укладка», – пояснил Б.Ачба.

Беслан Барциц посетил Лыхненскую школу, которая включена в Инвестпрограмму.

Номер: 68Выпуск: 3529Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс