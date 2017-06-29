Сообщение Комитета по обороне и национальной безопасности Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия

В рамках осуществления парламентских контрольных полномочий в Комитете по обороне и национальной безопасности Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия состоялось расширенное заседание, которое провел председатель Комитета Илья Гуния.

В заседании принял участие заместитель Генерального прокурора Республики Абхазия Эшсоу Какалия. Он проинформировал депутатов о ходе расследования уголовных дел по факту изнасилования несовершеннолетней и убийства её старшей сестры. Эшсоу Какалия сообщил, что в настоящее время идет сбор материалов для назначения и проведения соответствующей экспертизы.

Данный вопрос был рассмотрен на заседании парламентского Комитета по обороне и национальной безопасности в соответствии с Постановлением Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия от 19 июня 2017 года.

Номер: 68Выпуск: 3529Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА