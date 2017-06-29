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29.06.2017
Номер: 68
Выпуск: 3529
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПАСПОРТОВ
Президент РА Р. Хаджимба провел совещание по вопросам выдачи общегражданских паспортов Республики Абхазия и видов на жительство.
Начальники паспортных столов каждого из районов республики доложили главе государства о количестве выданных и готовых к выдаче паспортов нового образца, находящихся в стадии обработки документов, а также аналогичные данные по видам на жительство.
Рауль Хаджимба поручил ускорить работу по паспортизации населения и выдаче видов на жительство. Руководство Министерства внутренних дел будет регулярно докладывать Президенту о ходе этой работы.
Номер: 68
Выпуск: 3529
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА