Главная




 
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПАСПОРТОВ 29.06.2017

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПАСПОРТОВ

Президент РА Р. Хаджимба провел совещание по вопросам выдачи общегражданских паспортов Республики Абхазия и видов на жительство.

Начальники паспортных столов каждого из районов республики доложили главе государства о количестве выданных и готовых к выдаче паспортов нового образца, находящихся в стадии обработки документов, а также аналогичные данные по видам на жительство.

Рауль Хаджимба поручил ускорить работу по паспортизации населения и выдаче видов на жительство. Руководство Министерства внутренних дел будет регулярно докладывать Президенту о ходе этой работы.


Номер:  68
Выпуск:  3529
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

Возврат к списку

 