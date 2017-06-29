«Я НЕ НА ВОЙНУ ЕДУ. Я ЕДУ ЗАЩИЩАТЬ АБХАЗСКИХ ДЕТЕЙ»

Помним своих героев

На днях в центре абхазской столицы, в парке Боевой Славы, состоялось торжественное перезахоронение останков участника Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. Дмитрия Чепенца.

Дмитрий геройски погиб 2 июня 1993 года во время боевого задания. Прикрывая боевых товарищей, спасая их, вызвал вражеский огонь на себя.

До 2017 года Д. Чепенец числился в списке пропавших без вести.

Президент Рауль Хаджимба встретился с семьей Героя Абхазии, добровольца Дмитрия Чепенца – вдовой Еленой, дочерью Дарьей и внуками Д. Чепенца.

На встрече присутствовали Вице-президент Виталий Габния, советник по культуре Владимир Зантария, заместитель министра иностранных дел Олег Аршба.

Дмитрий Чепенец приехал добровольцем в Абхазию в феврале 1993 года, принимал участие в Мартовском наступлении. В мае 1993 года он был направлен на Восточный фронт, служил в разведке, добывая ценные сведения.

2 июня Д. Чепенец во время выполнения боевого задания попал в окружение и погиб.

Указом Первого Президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба Дмитрий Чепенец в 1995 году посмертно был удостоен звания «Герой Абхазии».

На встрече глава государства подчеркнул, что ему тяжело говорить, так как Дмитрия Чепенца он знал лично.

– Мы были вместе на Восточном фронте, – сказал Р. Хаджимба. – Помню его лицо, помню нашу последнюю встречу на базе и те последние минуты перед его уходом в бой, из которого он не вернулся. К сожалению, так сложилась судьба Дмитрия. Защищая боевых товарищей, прикрывая их, он дал возможность им отойти, а сам погиб. Тело бойца осталось на грузинской стороне. Однако сегодня мы получили возможность провести перезахоронение и еще раз отдать дань памяти нашему другу.

Завещание, оставленное Дмитрием на фотографии, где он просит похоронить его в Сухуме после освобождения, свидетельствует, что он, как и многие другие добровольцы, пришел в Абхазию с искренним желанием встать рядом с абхазским народом для защиты нашей земли. Мы гордимся, что у нас были и остаются друзья, которым небезразлична судьба нашей маленькой страны. Я рад, что у Дмитрия есть продолжение – дети и внуки. Хочется, чтобы память о Дмитрии и ребятах, сложивших головы за Абхазию, оставалась не только в памяти взрослого населения, но и передавалась будущим поколениям, которые должны знать, что в трудные для Абхазии времена они пришли и встали рядом с нами.

Узнав, что вдова Дмитрия Чепенца Елена в настоящее время живет в городе Донецке, Президент добавил: – Любой человек, прошедший войну, помнит эти страшные времена. Благодаря таким ребятам, как Дмитрий, мы смогли выстоять. Надеемся, что ни в какой другой стране человеческая жизнь не станет разменной монетой. То, что сегодня происходит в Донецке и Луганске, не может оставить равнодушным никого. Мы хотим, чтобы это быстрее закончилось и у людей появилась возможность жить спокойно. Другого выхода нет. После войны всегда наступает мир.

Заместитель министра иностранных дел РА Олег Аршба сказал с чувством выполненного долга:

– Обязательства, которые мы с министром обороны РА Мирабом Кишмария взяли на себя, можно сказать, выполнены. Мне, как генералу, остается поблагодарить семью Дмитрия Чепенца за терпение и доверие, которое они проявили.

Вдова героя Елена Чепенец поблагодарила Олега Аршба и Мираба Кишмария за то, что они сдержали своё офицерское слово, и отметила, что семья ждала этого момента 24 года. Затем она добавила:

– Сейчас мы переживаем войну на Донбассе и знаем, что это такое. Хочу отметить, что моя квартира очень сильно пострадала от обстрела. Однако Олег Аршба с ребятами восстановили ее.

Вице-президент РА Виталий Габния, напомнил, что Дмитрий Чепенец окончил Донецкое военное училище и был профессионально подготовлен.

– Однополчане ориентировались на него. Бытует мнение, что человек жив, пока его помнят. Я могу сказать, что народ Абхазии никогда не забудет подвиг Дмитрия Чепенца. На всех праздниках, которые отмечает Абхазия, будем вспоминать Дмитрия и передавать эту память будущим поколениям, – сказал В.Габния.

В завершение встречи Рауль Хаджимба вручил вдове Дмитрия Чепенца памятные подарки и книги о Первом Президенте РА Владиславе Ардзинба.

А в доверительной беседе с корреспондентом газеты «РА» вдова Дмитрия Чепенца Елена поделилась:

– В лицее, где учился Дмитрий, стоит памятник, на котором написано: «Герою Абхазии».

Во время войны командиром Димы был Илья Шалвович Гамисония, а Олег Аршба взял шефство над нашей семьёй, за что мы очень ему благодарны. Такой заботы я ещё нигде не встречала.

Дима окончил военное училище, имел звание майора инженерных войск. 27 мая Диме исполнилось 34 года, а 2 июня он погиб.

Когда он уезжал на войну в Абхазию, дети были маленькими. В очередной его приезд домой я просила его остаться. А прихожу с работы – на столе записка и пузырёк валерианы: «Прости меня, я не могу не ехать. Я не на войну еду. Я еду защищать абхазских детей».

Русудан БАРГАНДЖИЯ

На снимке: Дмитрий Чепенец со своей дочерью Дарьей.

Номер: 68Выпуск: 3529Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ