РОДНЫЕ МЕСТА ВСЕГДА У НЕГО В СЕРДЦЕ

Будни села

Скоро главные дороги села Баслаху Очамчырского района будут выглядеть почти как бульвар в Сухуме. Вдоль них будут установлены современные светильники- лампионы и соответственно подведено электричество. Работу выполнят собственные сельские специалисты-электрики, а лампионы – 65 штук – закупил и привез московский предприниматель, уроженец села Баслаху Константин Кебурия.

Константин Генрихович уже давно работает в России, но находится в постоянном контакте с родным районом и селом. И связь эта выражается не просто в дружеском общении. Это всегда действенная и очень нужная помощь.

На протяжении нескольких лет К. Кебурия обеспечивает спортивным инвентарем и формой спортивную школу в Очамчыре. Благодаря его поддержке ученики Баслахуской школы имеют возможность заниматься дзюдо.

Жители села Баслаху и очамчырцы всегда с благодарностью воспринимают все, что делает для них Константин. И сам он признается, что заботы, которые он разделяет с очамчырцами и односельчанами, помогают ему чувствовать себя причастным к делам его малой родины, которая, где бы он ни находился, всегда у него в сердце.

Юлия СОЛОВЬЕВА

Номер: 65Выпуск: 3526Рубрика: обществоАвтор: Юлия СОЛОВЬЕВА