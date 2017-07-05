«ЕДИНЫЕ БИЛЕТЫ» В АБХАЗИЮ ПРОДАЮТ РОССИЙСКИЕ АВИАКОМПАНИИ

Следуя примеру ОАО «РЖД», российские авиаоператоры открыли продажи «единых билетов» в Абхазию. Покупая билет на самолет на сайтах авиаперевозчиков или в агентствах по продаже, можно сразу оформить и проездной. Такие продажи будут действовать до 30 сентября 2017 года. Об этом сообщается на сайте Tripsmile.ru

В сообщении говорится, что на сайте АНО «Единая транспортная дирекция» можно дозаказать билеты на автобус и изучить подробное расписание. При этом расписание автобусов состыковано с рейсами самолетов. Так, в Абхазию по «единому билету» можно доехать в Гудауту, Новый Афон, Гагру, Пицунду, Сухум.

Кроме того, в международном аэропорту Сочи в курортном сезоне 2017 года появилась новая услуга для путешественников, следующих в Абхазию. Стыковочный маршрут (самолет + автобус) можно оформить одним платежом в авиакассах или на сайте «Авиатранс».

Номер: 69Выпуск: 3530Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс