МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР ПО КОННОМУ СПОРТУ «КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»

Перед началом соревнований глава государства возложил цветы к памятнику погибшим конникам.

В рамках турнира состоялось девять забегов. Победителем забега на Приз Президента Республики Абхазия стала лошадь по кличке «Фаст Керл» владельца Ахры Ашуба под управлением жокея Резвана Хаткова.

Организаторы турнира также зачитали Указ Президента о присвоении звания «Почетный гражданин Республики Абхазия» Толстопятову Василию Семеновичу за большой личный вклад в развитие спорта Республики Абхазия и оказание всесторонней поддержки по подготовке спортсменов высокого класса. Лошадь Василия Толстопятова по кличке «Конард Лорд» была выставлена от имени Республики Абхазия в скачках на приз Президента Российской Федерации в Москве.

В рамках турнира также были проведены показательные национальные игры: метание дротиков, конный футбол, джигитовка, рубка.

Номер: 69Выпуск: 3530Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс