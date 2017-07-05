СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Президент РА Р. Хаджимба выразил соболезнования Президенту Республики Южная Осетия Анатолию Бибилову по случаю смерти народного писателя Южной Осетии, крупного ученого и общественного деятеля, кавалера ордена «Ахьдз-Апша» второй степени Нафи Джусойты.

Нафи Джусойты внес значительный вклад в развитие абхазо-осетинских культурных и научных взаимосвязей. Ему принадлежит перевод на осетинский язык сборника произведений народного поэта Абхазии Д.И. Гулиа «Мой очаг». Нафи Джусойты, будучи народным депутатом СССР, входил в парламентскую группу по правовому статусу бывших автономных образований, вместе с нашим выдающимся политическим лидером Владиславом Ардзинба добивался восстановления суверенных прав малочисленных народов.

Номер: 69Выпуск: 3530Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА