ВИЗИТ ВЛАДИСЛАВА СУРКОВА В АБХАЗИЮ

3 июля в Администрации Президента РА состоялась встреча главы государства Рауля Хаджимба с помощником Президента РФ Владиславом Сурковым. В рамках рабочего визита Владислав Сурков и Рауль Хаджимба обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений. Во встрече приняли участие Премьер-министр РА Беслан Барциц и начальник Управления Президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Олег Говорун.

(Подробности встречи читайте в следующем номере)

Номер: 69Выпуск: 3530Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА