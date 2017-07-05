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05.07.2017

ВИЗИТ ВЛАДИСЛАВА СУРКОВА В АБХАЗИЮ

3 июля в Администрации Президента РА состоялась встреча главы государства Рауля Хаджимба с помощником Президента РФ Владиславом Сурковым. В рамках рабочего визита Владислав Сурков и Рауль Хаджимба обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития абхазо-российских отношений. Во встрече приняли участие Премьер-министр РА Беслан Барциц и начальник Управления Президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия Олег Говорун.

(Подробности встречи читайте в следующем номере)


Номер:  69
Выпуск:  3530
Рубрика:  политика
Автор:  Официальный сайт Президента РА

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