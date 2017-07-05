КОММЕНТАРИЙ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРЕЗИДЕНТА РА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПУНКТОВ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ В СТРАНЕ ОТ 19 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

В связи с заявлениями оппозиции о невыполнении пунктов Соглашения об общественно-политической стабильности в стране, прозвучавшими на съезде политической партии «Амцахара», пресс-служба Президента Республики Абхазия считает необходимым разъяснить следующее:

В данных заявлениях содержится недостоверная информация, которая может ввести наших граждан в заблуждение.

С момента подготовки и подписания указанного Соглашения Президент ответственно и с присущей ему выдержкой подходил к реализации достигнутых договоренностей. Хотели бы напомнить, что спустя трое суток после декабрьского митинга оппозиции перед подписанием Соглашения представителями оппозиции в последний момент были выдвинуты дополнительные замечания, которые носили исключительно кадровый характер. Также от подписания Соглашения отказалась одна из четырех входящих в Блок оппозиционных сил общественных организаций. Несмотря на это глава государства подписал Соглашение и строго его соблюдает.

Предложенная Блоком оппозиционных сил кандидатура Генерального прокурора была представлена в Парламент, и Ачба З.Ш. избран на должность Генерального прокурора Республики Абхазия.

К сожалению, Блок оппозиционных сил неответственно подошел к выбору кандидатур судей Конституционного суда. Представлялись кандидатуры, которые либо не соответствовали требованиям, установленным конституционным законодательством; либо те, кому запрещено законодательством занимать судейские должности из-за ранее совершенных проступков, несовместимых со статусом судьи; либо в последний момент заявившие самоотвод.

В феврале 2017 года Президент внес на рассмотрение Парламента очередные кандидатуры на должности судей, представленные Блоком оппозиционных сил. Один кандидат был избран судьей, другая кандидатура только 30 мая возвращена Парламентом по причине несоответствия установленным критериям. 31 мая Президент по предложению Блока оппозиционных сил направил в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия предложение об избрании судьей Конституционного суда Республики Абхазия Миканба С.Т.

Убеждены, что если бы представители оппозиции более качественно и ответственно подходили бы к отбору кандидатов на судейские должности, Конституционный суд уже был бы полностью сформирован.

По вопросу включения в состав ЦИК четырех представителей Блока оппозиционных сил: данный пункт Соглашения выполнен Парламентом и в состав ЦИК включены четверо представителей оппозиции. В последующем один из них был выдвинут ПП «Амцахара» кандидатом в депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия, и, в соответствии с требованиями законодательства, был вынужден сложить полномочия члена ЦИК. После этого Блок оппозиционных сил дважды представлял одну и ту же кандидатуру, которую Парламент дважды отклонял. В связи с тем, что для избрания членом ЦИК от Парламента законодательно не требуется представления Президента, Блоку оппозиционных сил необходимо представить именно в Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия новую кандидатуру члена ЦИК, которую могли бы избрать депутаты.

Хотели бы призвать Блок оппозиционных сил к полноценному выполнению достигнутого Соглашения. С декабря 2016 года и по сей день Блок оппозиционных сил не представил предусмотренную в Соглашении кандидатуру Вице-премьера. Не лишним будет, если ПП «Амцахара» прояснит свою позицию по данному вопросу, так как на февральском заседании политсовета партии было принято решение об отказе представителей партии «Амцахара» работать в исполнительной власти. При этом подчеркивалось, что к вопросу целесообразности выдвижения кандидатов на должности от оппозиции партия вернется после парламентских выборов. Означает ли это отказ партии «Амцахара» от выполнения отдельных пунктов Соглашения?

Президент, как и ранее, готов рассмотреть кандидатуры от оппозиции для назначения на должность Вице-премьера Правительства. Для этого Блоку оппозиционных сил необходимо прийти к внутреннему согласию и представить кандидатуру.

Соглашение об общественно-политической стабильности представляет собой целостный политический акт, и поэтому глава государства призывает оппозицию ответственно выполнять все пункты Соглашения, а не только те, которые нравятся его отдельным участникам.

Что касается выхода общественной организации «Кяразаа» из вышеуказанного Соглашения, хотим обратить внимание, что Соглашение подписано с Блоком оппозиционных сил, в состав которого не входит организация «Кяразаа», следовательно, она не являлась стороной Соглашения, из которого якобы вышла.

Номер: 69Выпуск: 3530Рубрика: политикаАвтор: Пресс-служба Президента РА