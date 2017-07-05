24-Я ГОДОВЩИНА

2 июля 1993 года в районе села Тамыш Очамчырского района с моря высадился абхазский десант. В нем участвовало до 300 бойцов. Главной задачей операции было перекрыть центральную трассу, ведущую в Сухум, по которой доставляли оружие и подкрепление грузинским войскам. Кроме того, грузинские войска были вынуждены перебросить немалые силы на Восточный фронт, что давало Абхазской армии возможность осуществить успешное наступление на Шромском направлении.

Всего в июльской операции 1993 года из десанта погибли 11 бойцов, 36 получили ранения; из групп Восточного фронта погибли 58 бойцов, около 200 были ранены. В июльской операции погибли четверо добровольцев-казаков.

Президент РА Р. Хаджимба возложил цветы к Мемориалу Славы в селе Тамыш.

Номер: 69Выпуск: 3530Рубрика: политикаАвтор: Официальный сайт Президента РА