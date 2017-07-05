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05.07.2017
Номер: 69
Выпуск: 3530
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА
24-Я ГОДОВЩИНА
2 июля 1993 года в районе села Тамыш Очамчырского района с моря высадился абхазский десант. В нем участвовало до 300 бойцов. Главной задачей операции было перекрыть центральную трассу, ведущую в Сухум, по которой доставляли оружие и подкрепление грузинским войскам. Кроме того, грузинские войска были вынуждены перебросить немалые силы на Восточный фронт, что давало Абхазской армии возможность осуществить успешное наступление на Шромском направлении.
Всего в июльской операции 1993 года из десанта погибли 11 бойцов, 36 получили ранения; из групп Восточного фронта погибли 58 бойцов, около 200 были ранены. В июльской операции погибли четверо добровольцев-казаков.
Президент РА Р. Хаджимба возложил цветы к Мемориалу Славы в селе Тамыш.
Номер: 69
Выпуск: 3530
Рубрика: политика
Автор: Официальный сайт Президента РА