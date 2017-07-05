ЧТО НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ НАТОЩАК?

На заметку

Утром мы добросовестно садимся за стол, да только в тарелках у нас не всегда то, что нужно... Вот перечень продуктов, которые не следует есть натощак.

• Дрожжи вызывают бурное газоотделение, поэтому на пустой желудок любая выпечка – зло.

• Чтобы полезные бактерии принесли максимальную пользу, употреблять кисломолочные продукты следует после еды.

• Кофеин раздражающе действует на слизистую желудка и активизирует выработку желчи. Поэтому кофе должен служить дополнением к завтраку, а не его альтернативой.

• В цитрусовых много кислоты, которая агрессивно влияет на слизистую желудка. Особенно осторожно к употреблению натощак таких фруктов следует отнестись людям, страдающим гастритом с повышенной кислотностью, язвой и другими проблемами ЖКТ.

• В груше и хурме много грубой клетчатки, которая создает большую нагрузку на органы пищеварения и замедляет моторику желудка и кишечника.

• Ледяные напитки вызывают проблемы с кровоснабжением желудка, в результате чего процесс переваривания оказывается нарушенным.

Номер: 70Выпуск: 3531Рубрика: обществоАвтор: Из Интернета