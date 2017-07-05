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ЧТО НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ НАТОЩАК?
На заметку
Утром мы добросовестно садимся за стол, да только в тарелках у нас не всегда то, что нужно... Вот перечень продуктов, которые не следует есть натощак.
• Дрожжи вызывают бурное газоотделение, поэтому на пустой желудок любая выпечка – зло.
• Чтобы полезные бактерии принесли максимальную пользу, употреблять кисломолочные продукты следует после еды.
• Кофеин раздражающе действует на слизистую желудка и активизирует выработку желчи. Поэтому кофе должен служить дополнением к завтраку, а не его альтернативой.
• В цитрусовых много кислоты, которая агрессивно влияет на слизистую желудка. Особенно осторожно к употреблению натощак таких фруктов следует отнестись людям, страдающим гастритом с повышенной кислотностью, язвой и другими проблемами ЖКТ.
• В груше и хурме много грубой клетчатки, которая создает большую нагрузку на органы пищеварения и замедляет моторику желудка и кишечника.
• Ледяные напитки вызывают проблемы с кровоснабжением желудка, в результате чего процесс переваривания оказывается нарушенным.
Номер: 70
Выпуск: 3531
Рубрика: общество
Автор: Из Интернета