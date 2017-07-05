МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ ДЕЛЬФИНОВ

Ученые бьют тревогу

С начала 2017 года в акватории Черного моря от Сочи до Анапы было зарегистрировано 167 фактов гибели дельфинов.

Тушки мертвых дельфинов были найдены повсеместно. Так, несколько мертвых дельфинов были обнаружены в Абхазии. За последние 2 месяца 68 дельфинов найдено на берегу Черного моря, недалеко от Новороссийска и Туапсе. Ученые научных организаций Крыма и Московского института экологии имени Северцева так и не пришли к единому мнению по поводу причин случившегося.

По мнению директора Института экологии Абхазии Романа Дбар, гибель дельфинов в Черном море может иметь несколько причин: «Самое большее число дельфинов погибает в рыбацких сетях. Помимо этого, существует гибель от различных болезней. Например, кожные покровы дельфинов поражают кожные заболевания, есть паразитарные болезни, пневмония, характерная для них».

Дбар отметил, что болезни дельфинов могут быть связаны с загрязнением окружающей среды. «Зачастую некоторые зоны в Черном море характеризуются высоким содержанием загрязняющих веществ. Сочетание этих факторов приводит к тому, что стадо дельфинов в Черном море сокращается. Сегодняшняя оценка общей численности всех 3 видов дельфинов, обитающих в Черном море, держится в пределах 100 тысяч голов», – проинформировал Роман Дбар.

Дбар сообщил, что на абхазском отрезке побережья по различным оценкам в год погибает в среднем до 10-15 дельфинов. И для снижения количества погибающих дельфинов, по мнению ученого, в первую очередь нужно бороться с браконьерством. «Это основной фактор, который может снизить численность погибающих дельфинов. Животные погибают в сетях с определенным размером ячеек. Это обычно камбальные сети с 188 мм размером ячеек. Дельфины могут запутаться в таких сетях. Нужен контроль за местом установки камбальных сетей», – подчеркнул Дбар.

Номер: 70Выпуск: 3531Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс