ЛИЦО ЛЮБИМОГО ГОРОДА НАДО БЕРЕЧЬ

Не был в Сухуме два года, и вот, наконец, долгожданный отпуск. Здравствуй, море! Здравствуйте, любимые места! Здравствуйте, друзья и одноклассники!

Все новое в городе подмечаю, радуюсь: в центре улицы вымощены серыми кирпичиками, деревья, хоть и подстрижены радикально, но их прически-кроны уже стали отрастать. Значит в знойном июле тени быть!

Но вот что меня огорчает всерьез, так это легкость, с которой на улицах города – на тех местах, где еще недавно росли деревья, составляя зеленые аллеи, строятся магазины и магазинчики.

Насколько мне известно, в Сухуме нет нового Генерального плана. Он в стадии подготовки. А по существующему Генеральному плану, который составляли очень даже знающие профессионалы, все посадки деревьев вдоль дорог на улицах тщательно продуманы. Так что никакие кипарисы, никакие олеандры, никакие деревья вдоль улиц не должны уступать место коммерческим постройкам. Потому улицы города создают лицо города, как черты лица – внешность человека. Попробуйте лишить человека бровей или носа… Это значит изуродовать его. Так же и с городом… Думаю, руководители Сухума согласятся со мной.

Вячеслав ЛИСИЦИН, инженер

Номер: 70Выпуск: 3531Рубрика: обществоАвтор: Вячеслав ЛИСИЦИН, инженер