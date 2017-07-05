ВОКРУГ РЫНКА ВСЁ ТА ЖЕ КАРТИНА…

Я – преданный читатель газеты «Республика Абхазия», и очень рада, что мы можем читать вашу газету в интернете. Уже дважды мне попадались письма и статьи об антисанитарном состоянии территории вокруг Центрального рынка в городе Сухуме. Знаю, что проводились проверки, знаю, что были обещания – меры будут приняты, дороги после перекладки труб отремонтированы и автомобилям больше не придется прыгать с кочки на кочку и губить подвески.

Казалось бы, мы уже пережили перекладку труб на улице Имама Шамиля и верили: вот-вот будет положен новый асфальт и наши мучения прекратятся.

Но нет, вокруг рынка все та же картина! Я не обнаружила никаких изменений: все те же жалкие островки асфальта, все те же выбоины. Можно запросто упасть и переломать ноги!

Неужели ещё одно лето – с ожидаемым наплывом отдыхающих – нам предстоит снова перешагивать через лужи, снова стыдиться страшных мостовых, объясняя недоумевающим гостям, мол, это все из-за того, что никак не починят у нас водопроводные и канализационные сети, что это очень дорогая работа… Так какой же смысл асфальтировать улицы, которым предстоит еще быть разрытыми!

А ведь не раз звучали предложения – собрать часть средства на ремонт от предпринимателей, торгующих на рынке, чтобы приблизить время, когда позорные дороги в таком знаковом для Абхазии месте, останутся лишь воспоминанием…

Мария КОЧКОНЯН, медицинский работник, Сухумский район

Номер: 70Выпуск: 3531Рубрика: обществоАвтор: Мария КОЧКОНЯН, медицинский работник, Сухумский район