ТРАДИЦИИ СТРАНЫ – ДЛЯ ГОСТЕЙ СВЯТЫ

Из редакционной почты

Вот мы и снова в Абхазии. Несмотря на нестабильную погоду, на то, что затянувшаяся весна не позволила морю нагреться как следует, мы счастливы, что снова здесь, у вас. Мы как старые знакомые встречаемся с зелеными лесами, с приветливыми людьми, заказываем в национальных ресторанчиках копченое мясо и пахнущую костром абысту с жирным сыром…

Абхазия – особое место, где можно погрузиться в историю и отдохнуть от жесткого режима, в котором мы, современные люди, вынуждены жить.

Наша семья в Абхазии уже в седьмой раз. И если в первый приезд мы не замечали некоторых моментов, то теперь уже знаем и в Сухуме, и в Афоне – каждый уголок. И любим все здесь, как любят преданные друзья.

Поэтому решились поделиться некоторыми соображениями. Мы заметили, что у вас слишком расточительно относятся к воде. Я имею в виду чистую питьевую воду, которая ручьями течет и просто по улицам из ветхих водопроводных труб, и из кранов и фонтанчиков – и на берегу, и в ресторанах, и бывает, что краны не закрываются из-за поломки какого-нибудь клапана.

Как бы ни была Абхазия богата чистой водой, такое расточительное к воде отношение у меня, родившейся в Средней Азии, вызывает просто боль. Тем более, что и по работе мне приходится довольно часто бывать в странах, куда воду приходится завозить. Я понимаю, что жителям Абхазии трудно объяснить, что в мире есть места, где люди погибают от жажды.

Но тем не менее я уверена, что если бы каждая семья следила бы за расходом воды, это было бы мудро, правильно, по-абхазски. Наши знакомые – уважаемые люди, живущие в селе под Очамчырой, рассказали нам, что в старину того, кто осквернил ручей, выселяли из родных мест навсегда. Вода и в Абхазии очень ценилась.

Думаю, что и гости с большим трепетом относились бы к местам, где им доводится бывать, если бы сами хозяева подавали пример, рассказывали, мол, у нас так принято…

Ведь традиции страны – это святое для гостей…

Марина и Александр ПАНКРАТОВЫ,

г. Йошкар-Ола

Номер: 70Выпуск: 3531Рубрика: обществоАвтор: Марина и Александр ПАНКРАТОВЫ