НОВОСТНОЙ КАЛЕЙДОСКОП

Цепочка добра – с любовью и памятью

Этот день в памяти Эммы живет острым воспоминанием – она тогда потеряла очень дорогого и любимого человека – папу. Горе помогали перенести друзья отца, их у него – Вагаршака Чолахяна – весельчака, шутника, души компании – было много. Потому и прозвали его «Никулин», и многие сухумчане знали его по этому имени.

Эмма Чолахян и сама точно не знает, как к ней потом пришла мысль в день рождения и в день смерти отца одаривать чем-нибудь людей. Просто её душе и сердцу очень хотелось делать что-то доброе, хорошее, милосердное в память о нем. И людям приятно, и он будто здесь, среди них. «Пусть это будет хлеб. Хлеб – всему голова. Без хлеба насущного никому не прожить», – прозвучал в ней внутренний голос. И вот уже более двух лет в день рождения отца и в день его смерти Эмма оплачивает весь хлеб, завозимый в магазин «Чайка», и просит раздавать его всем желающим.

Магазин «Чайка» расположен в многоквартирном доме в начале сухумской улицы Ардзинба, магазин небольшой, но популярный у посетителей, особенно, живущих неподалеку. Булка свежего хлеба – бесплатно нашим одиноким пенсионерам, безусловно, подспорье. Но и все без исключения посетители магазина с одинаковым благоговением, по-другому такое чувство и не назовешь, принимают этот дар. Наверное, хлеб в этот момент теряет свою материальную сущность, он приобретает духовность, становится звеном, соединяющим с теми, кто ушел от нас в мир иной, становится напоминанием о связях, которые в наших душах не должны прерываться, о вечной памяти и благодарности родителям…

Благотворительность – благороднейшее из всех дел. В Эмме подкупает, что она без шумной рекламы тихо делает то, что потребовала ее душа. Но люди все равно все знают, особенно доброе и милосердное, и ценят это с благодарностью и пониманием. И не только ценят. Цепочка добра уже нашла продолжение.

Загадки сухумского теннисного корта.

Кто отгадает?

День был ярким и солнечным, что в нынешнем июне достаточная редкость, поэтому группа людей у ограды теннисного корта, расположенного в конце проспекта Аиааира (пр. Мира), вызвала только одну догадку – кто-то, наконец, решил поиграть здесь в теннис. (Корт давно пустует). Но при «ближайшем рассмотрении» оказалось, что дело не в теннисе. Собравшиеся (а группа постепенно увеличивалась за счет любопытствующих) пытаются разгадать: кто является «автором» небольших аккуратных, кирпичного цвета кучек, ровными диагоналями пересекающими поле теннисного корта? Посыпались предположения: «Это работа «землепашцев»-кротов», «Гастарбайтеры так красиво сгребли мусор», «Здесь с удовольствием поиграли детки» и другие. У одних они вызывали явное согласие, у других – не менее явное отрицание. Но ведь кто-то там все-таки поработал. Кто? Может быть, в Госкомспорте знают отгадку? Знают. Заместитель председателя Государственного комитета Республики Абхазия по физической культуре и спорту Рафаэль Ампар сказал, что ни к кротам-землепашцам, ни к гастарбайтерам, ни к детям «диагонали» на поле корта отношения не имеют. А вот то, о чем он рассказал далее, как-то поубавило здорового оптимизма.

Такой элегантный и красивый вид спорта, как теннис, в Сухуме востребован. Этот сухумский корт, находившийся в ведении Госкомспорта, в рамках Инвестпрограммы был восстановлен, реконструирован и запущен в эксплуатацию. Есть участники и свидетели былых теннисных баталий, которые сегодня очень сожалеют о невозможности здесь, на берегу моря, в комфортных условиях, заниматься любимым видом спорта. А почему? Да потому, что года два назад этот корт был сдан в аренду. (Видимо, материальное состояние Госкомспорта принудило к этому). Однако арендатор, можно предположить, не большой поклонник спорта вообще и тенниса в частности. Иначе как можно было допустить, чтобы восстановленный по всем правилам корт пришел в состояние, непригодное для спортивной игры. А что это именно так, подтвердил заместитель председателя Госкомспорта Р. Ампар – кирпичного цвета небольшие кучки, ровными диагоналями перерезающие поле корта, не что иное, как аккуратно собранный теннисит. И собран он так потому, что из-за невостребованности корта, заброшенности, неухоженности, теннисит стал непригодным, на таком поле играть нельзя, оно снова нуждается в восстановительных работах. Хорошо, хоть собрали уже ненужное. Вот и отгадка для любопытных, предлагавших разные версии, кроме этой одной – правильной и тревожной.

А на улице Абазинской в Сухуме на старом, без необходимых условий корте тренеры занимаются с любителями этой игры.

Теннис – красивый вид спорта.

Для справки: теннисит – это смесь кирпичных высевок, глины и некоторых других компонентов, используемых для придания необходимых свойств грунтовому покрытию. Он является компонентной составляющей правильно построенного корта, который должен быть идеально ровным, позволяющим одинаковый отскок мяча по всему игровому полю, должен равномерно высыхать и быть готовым к игре через час после любого дождя.

Построенные из теннисита грунтовые корты в спортивном комплексе «Олимпийский», во Дворце спорта «Лужники» в Москве, а также множество других теннисных кортов и стадионов получили высокую международную оценку.

Безе в «Буше»

Посетители небольшой кондитерской явно в замешательстве. Выбрать торт для любимого именинника оказалось действительно делом не простым. Нет-нет, не потому, что не из чего выбирать, а совсем наоборот. В ассортименте более 30 тортов: фруктовые, шоколадные, творожные, с розово-белой амброй, с аппликациями, с безе и без… Торты и пирожные. Для взрослых и детей. Для любого праздника (Новый год, 1 сентября – новый школьный учебный год, День детей…) и юбилея. Для счастливой свадьбы. С романтичными названиями и просто – «медовый»… Большой спрос и на пироги с сыром, мясом, на пахлаву и другие восточные сладости…

Жанна Бабаян – хозяйка этой кондитерской, которая называется «Буше», затрудняется ответить на вопрос: «Сколько посетителей у них бывает ежедневно? Сколько постоянных клиентов-покупателей?» На помощь пытаются прийти Гаяне и Анжела (тоже Бабаян, все три между собой в близком родстве), но и они запутались в математике. Сообща сошлись во мнении: «Продукцию «Буше» покупает добрая половина жителей Сухума. В курортный сезон число посетителей возрастает».

Сестры Бабаян объяснили, что основное их кондитерское производство находится в Новом районе, оттуда сюда – в эту небольшую кондитерскую в конце проспекта Аиааира (пр. Мира) доставляются торты, пирожные, заказанные заранее и для свободной продажи. А здесь пекут только пироги с разными начинками – сыром, мясом.

Мысленно я перекинула мостик во времени назад лет на 8-9. Тогда на этом месте кондитерской не было. Но можно было позвонить в звонок на уличной калитке, выходили хозяева, принимали заказ, и во время, определенное вами, вы получали свой очень вкусный заказ. Сегодня мы понимаем, что это были первые шаги «Буше». Они оказались удачными.

Новости собрала Лилиана ЯКОВЛЕВА

Номер: 70Выпуск: 3531Рубрика: обществоАвтор: Лилиана ЯКОВЛЕВА