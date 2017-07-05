НЕГАСИМЫЙ СВЕТ ЖИЗНИ СИРУШ ОГАНЕСЯН

Человек, врач, гражданин

Доброжелательная, ответственная, умеющая поддержать в трудную минуту, дать дельный совет. Такой запомнили Сируш Акоповну Оганесян – главврача Сухумской детской поликлиники, врача высшей категории, главного педиатра Министерства здравоохранения РА, начальника управления лечебно-профилактической помощи этого ведомства – близкие, друзья, коллеги, знакомые и, конечно, родители ее многочисленных маленьких пациентов. Они запомнили ее как духовно сильного человека, умеющего держать удар судьбы, таить в себе боль и не выплескивать ее на окружающих, человека светлого, открытого, рядом с которым всегда уютно, есть ощущение защищенности.

Прошло уже несколько лет, как не стало Сируш Акоповны. Она внезапно ушла из жизни в июле 2014 года, но и сегодня, когда речь заходит о ней, екает сердце, и какой-то внутренний негасимый свет освещает лица ее коллег, вспоминающих ее.

Ада Абухба, главврач Сухумской детской поликлиники:

– Сируш Акоповна Оганесян была уважаемым человеком в республике. Она много сделала в сфере детской педиатрии в Абхазии. Она в течение многих лет возглавляла Сухумскую детскую поликлинику, была начальником управления лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения нашей республики. Очень опытная и грамотная, она тут же вникала во все проблемы и прилагала все усилия, чтобы решить их. Мы с ней контактировали в период, когда меня назначили помощником министра здравоохранения по вопросам педиатрии. Всего три месяца успели проработать вместе, но я сразу поняла, что это настоящий профессионал своего дела.

Лейла Гобозова, зам. главного врача по лечебной части:

– Сируш Акоповна. Мы с тоской вспоминаем о ней. И это самые теплые воспоминания. Двадцать лет совместной работы говорят о многом. Это был замечательный руководитель, чуткий, неравнодушный, которого трогали все проблемы каждого из нас. В коллективе она была и друг, и помощник, и наставник. Не говоря уже о ее весомом вкладе в здравоохранение. Она сделала для Абхазии очень многое. Велика заслуга Сируш Акоповны в создании базы данных по иммунизации (при содействии ЮНИСЕФ), которая позволила не только планировать прививки, но и иметь информацию о детском населении Абхазии в возрасте от рождения до 17 лет.

Светлана Адамия, хирург высшей категории, заслуженный врач Абхазии:

– Я очень сильно ощущаю эту утрату. Я знала Сируш Акоповну много лет, и мы дружили семьями. Я знала ее как изумительную мать, хорошую гостеприимную хозяйку, прекрасного руководителя и верного друга. И сегодня мне так не хватает ее.

Инесса Михайлова, окулист:

– Сируш Акоповна очень любила свою работу, можно сказать, она была одержима ею. Она хотела, чтобы наша детская поликлиника пользовалась уважением и все делала для этого, была очень хорошим организатором. Легко и быстро могла организовать любое мероприятие. Кроме того, она всегда стояла на защите интересов врачей, помогала нам всем, чем могла.

Жанна Харчилава, психолог:

– Все сотрудники детской поликлиники до сих пор с болью вспоминают Сируш Акоповну. Очень жаль, что она так рано ушла из жизни. Узнав о своей тяжелой болезни, она в коллективе никому ни словом не обмолвилась о ней, не пала духом. Она никого не хотела беспокоить. Сируш Акоповна была очень сильной натурой. Она обладала очень хорошими человеческими качествами. Мы всегда могли к ней подойти, поделиться наболевшим и рассчитывать на ее поддержку. Мы всегда чувствовали защищенность с ее стороны. Она была тактичным человеком и никогда в присутствии посторонних не делала замечания, не смотрела на нас с высоты руководителя, могла легко уладить любую конфликтную ситуацю, своевременно найти нужные слова. Лично для меня она очень много сделала и я ей очень благодарна. Это действительно был Человек с большой буквы. Для каждого сотрудника она делала все, чтобы его квалификация была на высоком уровне. Благодаря Сируш Акоповне и новому руководителю Аде Фиратовне Абухба у нас в поликлинике все соответствует высоким стандартам. Ада Фиратовна также поддерживает нас. Стоит ли говорить, насколько нам было важно, чтобы после ухода из жизни Сируш Акоповны коллектив возглавил достойный человек.

Венера Цвижба, начальник Управления кадров Министерства здравоохранения, заслуженный медицинский работник РА:

– Мы дружили с Сируш Акоповной. Она заслуживала всего хорошего, что только есть на этой земле. С ней было легко работать, она никому никогда не создавала проблем, умела поддержать в трудную минуту, умела порадоваться счастью других людей. Мне очень ее не хватает.

Воспоминания. Они воскрешают ушедшего в мир иной человека, они позволяют прикоснуться к нему добрым словом. Они обладают необъяснимой живительной силой. Даже смерть отступает перед памятью людской.

Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 70Выпуск: 3531Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ