ПРИГОВОРЕНЫ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ

Верховный суд Республики Абхазия по первой инстанции под председательством судьи Мимозы Цушба в составе судей Заура Аджинджал и Оксаны Пилия вынес обвинительный приговор в отношении Амбарцума Кешишяна и Михаила Буряка по делу по факту изнасилования, совершения действий сексуального характера и убийства девятилетней школьницы Гумистинской средней школы Вержине Сурменелян, имевшего место 2 декабря 2013 года.

По совокупности преступлений Кешишяну назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Михаил Буряк признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 29 – пунктами «а», «г» и «ж» части 2 статьи 119 (покушение на похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего из корыстных побуждений); пунктом «в» части 3 статьи 127 (в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста); статьей 318 (укрывательство преступления) Уголовного кодекса Республики Абхазия.

По совокупности преступлений М. Буряку, с учетом имеющегося ранее наказания в виде 15 лет лишения свободы, назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Номер: 70Выпуск: 3531Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс