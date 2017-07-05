Михаил Синельников награжден орденом «Ахьдз-Апша» III степени

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Российской Федерации Игорь Ахба по поручению Президента РА Рауля Хаджимба вручил российскому писателю, переводчику Михаилу Синельникову орден «Ахьдз-Апша» III степени за большой вклад в развитие абхазо-российских литературных взаимосвязей и пожелал ему дальнейших творческих успехов.

Михаил Синельников поблагодарил за высокую оценку его трудов и подарил свои книги стихов.

Он также рассказал, что не раз ездил в Абхазию, был знаком с Георгием Гулиа, Иваном Тарба, Багратом Шинкуба. Писатель поделился дальнейшими планами: с Мушни Ласуриа он работает над составлением новой антологии абхазской литературы, мечтает издать сборник стихов русских поэтов об Абхазии и многое другое, что послужит укреплению абхазо-российских культурных связей.

Номер: 70Выпуск: 3531Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс