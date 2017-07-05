Помощник Президента РФ Владислав Сурков в сопровождении Премьер-министра РА Беслана Барциц, вице-премьера Беслана Эшба и министра культуры и охраны историко-культурного наследия РА Эльвиры Арсалия посетил Национальную библиотеку им. И. Папаскир, отреставрированную в рамках Инвестиционной программы 2015-2017 гг.

Владислав Сурков сообщил о прошедших встречах: «Эффективно прошла встреча с Президентом РА. Провели рабочее совещание с Премьер-министром РА, где нам представилась возможность обменяться мнениями, а также встретились с парламентариями».

При этом Сурков прокомментировал поездку по объектам: «Все развивается в нужном направлении. И то, о чем договаривалась Абхазия с Россией в экономическо-социальной сфере, реализуется. На сегодняшний день нет ни одного провального вопроса. И это очень приятно».

Премьер-министр РА Беслан Барциц отметил: «Строительство некоторых объектов было начато в рамках Комплексного плана, а завершено в рамках Инвестиционной программы на 2015-2017 гг. Могу сказать, что вопросы, которые поднимала абхазская сторона по Инвестпрограмме 2017-2019 гг., в частности, заявки на увеличение лимитов финансирования, нашли полную поддержку и понимание. Сейчас мы можем заявить, что все авансовые платежи поступили в республику, и по ним начались работы во всех районах Абхазии».

Номер: 70Выпуск: 3531Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс