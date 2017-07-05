УВИДЕННЫМ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ

В ходе рабочей поездки в Абхазию помощник Президента РФ Владислав Сурков, Премьер-министр РА Беслан Барциц, вице-премьер Беслан Эшба проинспектировали Сухумскую среднюю общеобразовательную школу №3 им. Ю.Н. Воронова, которая находится на реставрации.

Осмотрев помещения, Сурков отметил: «Работа проделана достойно. Символично, что такая известная историческая школа приобретает новую жизнь. Я рад за детей, которые здесь будут учиться, и за учителей, которые будут преподавать. Надеюсь, эта школа выпустит еще много «искандеров».

Со своей стороны Премьер-министр Беслан Барциц пояснил: «Столица очень нуждалась в новой школе. В данном случае в системе образования появятся дополнительно 700 мест. Сейчас идет процесс оснащения здания оборудованием и мебелью. Уже в сентябре текущего года школа будет введена в эксплуатацию».

Средняя общеобразовательная школа №3 им. Ю. Н. Воронова была построена в 1900 году по проекту архитектора Бегича. Реконструкция школы начата в рамках Комплексного плана 2010-2013 гг. Затем работы были продолжены в рамках Инвестпрограммы 2015-2017 гг. В свое время в 3-й школе учились Фазиль Искандер и Юрий Воронов, в честь которого она и была названа.

Номер: 70Выпуск: 3531Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс