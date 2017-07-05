ВИЗИТ ВЛАДИСЛАВА СУРКОВА В АБХАЗИЮ

В Абхазии с однодневным рабочим визитом находился Помощник Президента РФ Владислав Сурков. На встрече с Президентом Республики Абхазия Раулем Хаджимба обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества.

– Экономическое и политическое взаимодействие приняло плановый характер, – отметил В.Сурков. – Идет работа по секторальным направлениям, связанным с выполнением реализации Договора между Абхазией и Россией. Все достаточно стабильно.

Президент Абхазии также подчеркнул, что идет достаточно интенсивная работа по линии Инвестпрограммы. Он добавил, что сегодня поступившее финансирование позволяет начать важные работы.

Затем Президент Абхазии Рауль Хаджимба и Помощник Президента РФ Владислав Сурков вышли к представителям абхазских СМИ и проинформировали их об итогах двусторонней встречи. Рауль Хаджимба сообщил, что на встрече обсуждались вопросы реализации Инвестпрограммы и мероприятий по линии Инвестиционного агентства.

– Работы идут в позитивном русле, – сказал глава государства. – Но хотелось бы, чтобы люди почувствовали результаты, чтобы наша деятельность сказалась на качестве их жизни, на бюджетных возможностях страны.

Владислав Сурков проинформировал журналистов, что встреча проходит на очень позитивном фоне.

– Развернут очередной этап Инвестиционной программы, – сказал он. – Финансовые средства поступили от России, подготовлена качественная документация по всем объектам, значительная часть которых – инфраструктурные объекты. Мне кажется, это очень важно, поскольку социальных объектов построено достаточно много. И сейчас для экономического развития важен фундамент в виде хорошей инфраструктуры. Рад сообщить также, что Инвестагентство, которое занимается вложением инвестиций, в том числе и российских в Абхазию, уже развернуло работу. Одобрено проектов более чем на 1 млрд рублей. Это и гостиничный бизнес, и производство пищевой, сельскохозяйственной продукции. Надеюсь, что в этот приезд получу в качестве подарка банку абхазского джема.

Подчеркивая позитивность переговоров, В.Сурков отметил:

– Обычно на любом совещании присутствует какой-то элемент тревоги, проблем, острых дискуссий. У нас этого нет. Не потому, что нет проблем, просто по всем вопросам мы хорошо друг друга понимаем и действуем слаженно. Это большое достижение! Приятно отметить в стране политическую стабильность, что очень важно для развития государства и экономики. Мы успешно двигаемся по всем секторальным соглашениям хорошим темпом. Социальная интеграция возрастает. Сейчас наши отношения достигли большого прогресса.

Журналистам сообщили также о совместной работе в сфере медицинского обслуживания населения. Соглашение о медицинском страховании позволит качественно поднять уровень медицинского обслуживания в стране и фактически, вывести его на общероссийский уровень. Этот вопрос довольно дорогостоящий для России. На реализацию Соглашения запланировано потратить до одного миллиарда рублей. Документы практически готовы, некоторое время назад был подписан документ о лекарственных препаратах.

В заключение встречи Сурков подчеркнул:

– Инвестиционная программа только начинается. Сейчас мы начали финансирование нового ее этапа. Абхазская сторона представила качественные проекты, которые мы готовы финансировать. В рамках визита Владислав Сурков посетил Национальную библиотеку им. И. Папаскир и школу №3, отремонтированные за счет Инвестиционной программы социально-экономического развития Абхазии.

Русудан БАРГАНДЖИЯ

Номер: 70Выпуск: 3531Рубрика: политикаАвтор: Русудан БАРГАНДЖИЯ