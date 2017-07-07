ДНИ И СОБЫТИЯ НАШЕЙ ИСТОРИИ. ИЮЛЬ

1866 год. Начало восстания в селе Лыхны. Причина – упразднение государственности Абхазии и смерть владетеля Абхазии.

Собравшиеся на Лыхненской поляне 7 тысяч крестьян вдруг услышали, что полковник Коньяр потребовал платить выкуп за свои же земли, крестьяне были оскорблены. Убив его и сопровождающих казаков, они за один день охватили восстанием весь центр Абхазии от Калдахуары до Цебельды, включая Сухум. В народном протесте было задействовано до 20 тысяч человек.

Через три дня восстание подавили войсками Кутаисского генерал-губернатора. На участников недовольства обрушились репрессии – несколько человек были казнены на Сухумской набережной. 30 активистов были отправлены в тюрьмы Орловской, Калужской губерний, а оттуда в Сибирь. Мужчин Абхазии поголовно разоружили, не разрешалось носить даже кинжалы.

1880 год. Переселенцами из Грузии вблизи Сухума были заняты бывшие абхазские села – Абжаква, Мерхеул, Пшап, Акапа, Гумиста, Келасур, Мачара, Гулрыпш, Бабышара, Уарча, Наа и др.

1892 – 1913 годы. Переведены богослужебные книги на абхазский язык. Появляются первые абхазские священники.

1890 год. Было построено приморское шоссе Новороссийск – Сухум – Батум – «голодное шоссе». Его так назвали потому, что рабочим не всегда выплачивали жалование. Люди гибли от болезней и сложных условий труда.

1890 год. Начинается творческий путь абхазского художника А.Чачба (Шервашидзе), внесшего значительный вклад в развитие театрального, декоративного искусства. Он оформлял спектакли в знаменитых театрах Санкт-Петербурга, Парижа, Лондона, Мадрида, Монте-Карло.

1899 год. Первые выборы в Сухуме в городскую думу. Тогда в столице проживало 8 тысяч человек.

1907 год. В Лыхненском и Моквском соборах были проведены первые торжественные богослужения на абхазском языке. В дальнейшем ставился вопрос избавить абхазскую церковь от влияния грузинской церкви. Помешали революция и Первая мировая война.

1932 год. Родился Хута Таканович Авидзба – заслуженный художник Абхазии, педагог Сухумского художественного училища, член Союзов художников СССР и Республики Абхазия.

1947 год. Родился Валерий Ладикович Чолария – писатель, журналист, один из деятелей национальной культуры, автор более десяти книг.

1953 год. В Сухумском пединституте им. А.Горького были созданы кафедра абхазского языка и литературы, абхазский сектор филологического факультета, факультет педагогики начального образования, отделение иностранных языков.

1953 год. По плану намечалось строительство в Абхазии 1990 переселенческих домов. Рассчитывалось полное заселение гражданами Грузии приморской и предгорной Абхазии. Этот процесс приостановился на время в связи со смертью Сталина и арестом Берия. Спустя время строительство жилья для переселенцев продолжилось.

1978 год. Абхазская интеллигенция направила новое письмо к высшим органам СССР, в котором говорилось о проведении руководством Грузии политики огрузинивания абхазов в Абхазии.

1979 год. Вышли первые номера журналов на абхазском языке «Ашкол Апстазареи» («Школа и жизнь») и «Апсны Аказара» («Искусство Абхазии»).

1980 год. На XII Московской олимпиаде серебряную медаль завоевала наша соотечественница Саида Гумба в метании копья.

1992 год. В Сочи состоялась встреча Президента России Б.Ельцина с Председателем Верховного Совета Абхазии В.Ардзинба.

Из книги профессора АГУ Т.Ачугба «Абхазия в датах» и «Календаря памятных дат»

Номер: 71Выпуск: 3532Рубрика: обществоАвтор: Из книги профессора АГУ Т.Ачугба «Абхазия в датах» и «Календаря памятных дат»