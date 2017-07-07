ПРИНИМАЙ, РЕСПУБЛИКА! В АБХАЗИЮ ЕДУТ… АРТИСТЫ

30 июня 2017 года одиннадцать студентов факультета искусств первой целевой группы из Абхазии получили дипломы Санкт-Петербургского государственного института культуры. Десять дипломированных артистов возвращаются на родину – в Абхазию – с большими надеждами и мечтами. «Мне лестно сознавать, что наши выпускники будут работать не в далекой, а близкой и родной для нас Абхазии», – напутствовал их ректор института, доктор наук, профессор А.С. Тургаев. «Уверены, что молодые артисты внесут свой вклад в сценическое искусство Абхазского драматического театра», – выразила надежду в поздравительном письме и министр культуры Республики Абхазия Э. Арсалия.

Теперь, когда позади учеба, впереди еще более трудные годы становления молодых артистов. Известно, что профессия эта сложная, и диплом – хотя и входной билет в театральный мир, но билет без места. Найти себя в этой профессии, утвердиться, принять образ жизни – все это будет зависеть и от молодых, их упорства и таланта, и от тех, в чьи «руки» они теперь попадут. Надеемся, что «руки» Родины не будут равнодушны к молодой театральной поросли.

Четыре года художественный руководитель курса, кандидат искусствоведения, доцент, лауреат Царскосельской художественной премии, заслуженный работник культуры Республики Абхазия Владимир Фунтусов и старший преподаватель, лауреат международных премий «Петрополь» и имени А. Толубеева Елена Соболева и другие преподаватели «лепили» из молодых людей будущих артистов. Работа эта, по признанию преподавателей, была нелегкой.

В. Фунтусов:

– Да. У нас учились ребята, родившиеся после войны (1992-1993), и для нас было удивительным, что они очень избалованы. Затрудняли обучение невысокий уровень школьного образования, сложности адаптации в большом городе, отсутствие дисциплины и т.д. Со всем этим нам приходилось справляться. Но ребята вскоре втянулись, стали работать ответственнее. Из двенадцати человек окончили институт – одиннадцать, двое – Лана Джопуа, Гудиса Тодуа – с Красным дипломом.

Мы поставили с ними четыре спектакля, но, пожалуй, самым главным и для ребят, и для нас стал спектакль по пьесе Фазиля Искандера «Джамхух – сын оленя, или Евангелие по-чегемски». Этот спектакль творил с ребятами чудеса – он объединил абхазскую ментальность, темперамент не только на сцене, он соединил разных – талантливых и не очень, настойчивых и ленивых – в труппу.

Е. Соболева:

– Ребята много выступали в эти годы, многому научились. Первый спектакль был поставлен по абхазской сказке для детей. Мы репетировали Достоевского и Шекспира, и других авторов, затем мы взялись за любимого и великого Фазиля Искандера. Притча про Джамхуха формирует не только наше отношение к Абхазии, но и молодое поколение абхазов.

Нам помогали руководители абхазской диаспоры. Культуру абхазской речи и риторику преподавал заслуженный работник культуры Республики Абхазия, искусствовед Боча Аджинджал, который перевел спектакль Искандера на абхазский язык. Спектакль про Джамхуха мы показали в Сухуме и Москве, на спектакле присутствовала вдова Искандера А.М. Хлебникова-Искандер. Она дала наивысшую оценку спектаклю. Осенью 2016 г. «Джамхух – сын оленя…» стал лауреатом Х Международного фестиваля «Современная петербургская драматургия» им. А. Толубеева. Было бы замечательно, если бы в память о недавно ушедшем великом мастере выпускники показали этот спектакль в абхазских селах и городах.

...Проводить и дать напутствия выпускникам пришли преподаватели и старейшины абхазской диаспоры Санкт-Петербурга Р. Айба и Б. Аджинджал. За окном студенческой аудитории ветер гнал стальные волны по Неве у борта парусника, напоминая, что выпускники отправляются в долгое плавание по освоению своей творческой профессии. Жизнь покажет – сбудутся ли их мечты.

Принимай, республика! В Абхазию едут… артисты! Вот их имена: Лана Джопуа, Гудиса Тодуа, Василий Дзидзария, Гудал Хагба, Исана Ажиба, Мадлена Барциц, Темыр Кварчия, Алиас Колбая, Леон Кур-оглы, Саид Лазба, Эльвира Харчилава.

Ирина СЕЛИВАНОВА, г.Санкт-Петербург

Номер: 71Выпуск: 3532Рубрика: обществоАвтор: Ирина СЕЛИВАНОВА, г.Санкт-Петербург