НАДО ВОСПИТЫВАТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ, ЛЮБЯЩИХ ЛИТЕРАТУРУ

Как и с кем устанавливаются литературные связи? Как решается проблема перевода? Что делается для выявления молодых талантливых авторов? – об этом рассказывает председатель Союза писателей Абхазии В. Абхазоу в интервью корреспонденту «РА».

– Вахтанг Владимирович, недавно в Москве состоялось очередное общее собрание Международного сообщества писательских союзов, в котором вы принимали участие. Расскажите об этом событии.

– Да, действительно, я присутствовал на этом собрании, потому что Союз писателей Абхазии входит в эту организацию. Вообще Международное сообщество писательских союзов (МСПС) объединяет 51 писательский союз Российской Федерации и зарубежных писательских организаций. На собрании, состоявшемся в Доме Ростовых, были представлены Белоруссия, Украина, Германия, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Афганистан, Грузия, Латвия, Эстония, Молдавия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Республика Крым, Северная Осетия – Алания, Башкортостан, Чувашия, Приднестровье, Тува, Якутия, Москва, Московская область, Санкт-Петербург и другие.

Как я уже сказал, Союз писателей Абхазии входит в эту организацию, и в своем отчетном докладе о работе организации за 2016 год председатель МСПС Иван Переверзин упомянул, что руководство Международного сообщества писательских союзов издало в Москве сборник современных абхазских поэтов под названием «Сухумская крепость». В него вошли стихотворения 19 поэтов. Часть тиража мы получили, провели презентацию. А в Москве презентацию этой книги проведет Международное сообщество писательских союзов осенью этого года. Выступив в прениях, я выразил огромную благодарность руководству этой организации и всем, кто имел отношение к изданию сборника «Сухумская крепость», от всего писательского сообщества Абхазии и от себя лично.

– Удалось ли Вам во время этой поездки наладить полезные контакты?

– Проблема перевода – это одна из наших актуальных проблем в настоящее время. Известно, что во времена Советского Союза переводческое дело было на высоком уровне. С распадом Союза ситуация изменилась, и не только у нас, но и в республиках СНГ. Сегодня очень мало литературы переводится с родного на другие языки, соответственно произведения писателей, как поэтические, так и прозаические, оказываются недоступными для массового читателя других стран. Мы пытаемся как-то решать эти вопросы. И сегодня благодаря руководству Международного сообщества писательских союзов абхазские писатели, поэты имеют возможность публиковаться в российских журналах под их рубриками. Так, неоднократно поэтические подборки и рассказы были опубликованы в Общеписательской литературной газете, органе МСПС, журналах «Форум», «Смена», «Поэзия» и других.

На своем первом заседании Международного союза писателей Республики Абхазия мы создали несколько комиссий, одна из них – по переводу с абхазского языка на русский. Сейчас мы готовим положение по подстрочному переводу. В первую очередь для нас проблема – подстрочный перевод. Поэтому первый этап работы – это по организации и отбору подстрочного перевода, второй этап – поиск профессиональных переводчиков в России. Воспользовавшись моментом, я обговорил некоторые важные для нас вопросы. Как оказалось, в России тоже заинтересованы в публикации произведений национальной литературы и обещали находить для нас переводчиков.

– С кем конкретно вы встречались?

– С главным редактором Общеписательской литературной газеты Владимиром Федоровым, с координатором по отбору и публикации материалов в периодической печати, поэтом, прозаиком Виктором Серединым. Я нашел у них понимание во всем. С Федоровым мы обсуждали возможность отправлять ему регулярно для публикации в газете материалы о литературной жизни Абхазии, литературоведческие юбилейные статьи, информации. Писатель, публицист Николай Стародымов координирует работу сайта Международного сообщества писательских союзов. И он сам предложил нам присылать материалы с тем, чтобы выставлять их на этом сайте.

– А не думали ли вы и сами создать сайт Союза писателей Абхазии?

– В настоящее время мы занимаемся разработкой такого сайта, где будут отражены история и пути становления Союза писателей Абхазии, будут представлены разделы; руководство Союза писателей, новости литературной жизни, новые издания, библиография, фотогалерея. На этом сайте будут представлены отдельно журналы «Алашара», «Амцабз», газета «Аамта». Наш сайт будет представлен на абхазском и русском языках.

– Проводит ли Союз писателей какую-либо работу по выявлению молодых людей, обладающих литературным даром?

– При Союзе писателей Абхазии создан литературный клуб и его отделения появятся и в районах. Цель – выявлять молодые таланты, воспитывать молодое поколение литераторов и просто читателей, любящих и знающих литературу, что будет способствовать в целом и ее развитию. В рамках литературного клуба провели в Сухуме первый семинар-совещание начинающих литераторов. Они читали свои стихи и прозу. Приняли в нем участие ученики с 5-го по 11 классы (40 человек), студенты АГУ. Каждый участник был награжден почетной грамотой Союза писателей, всем подарили книги.

– Этот год очень насыщен различными мероприятиями, юбилеями.

– Да. Это юбилеи – 85 лет Алексею Гогуа, 80 лет Джуме Ахуба, Терентию Чаниа. В рамках 100-летия Баграта Шинкуба провели в его Доме-музее в селе Члоу 21 марта Международный день поэзии. Проводим уже шестой раз. И юбилей Баграта Шинкуба широко отметили. Предстоят мероприятия, посвященные 90-летию поэта Алексея Ласуриа, 115-летию со дня рождения Ивана Папаскир, 60-летию журнала «Амцабз».

Мы планируем также провести «круглые столы» по темам: «Состояние и перспективы развития художественного перевода», «Государственный язык и новые технологии», «Состояние современной абхазской детской литературы»

– Спасибо. Пусть все ваши планы успешно претворяются в жизнь.

Интервью вела Лейла ПАЧУЛИЯ

Номер: 71Выпуск: 3532Рубрика: обществоАвтор: Лейла ПАЧУЛИЯ