НЕУЖЕЛИ ОБМАНУТЬ ГОСТЯ МОЖЕТ СТАТЬ ДЛЯ НАС ПРИВЫЧКОЙ?

Мои дорогие друзья. Еще раз прошу извинить меня за то, что я нарушаю слово, которое дал – не беспокоить вас больше своей писаниной. Мне даже на ум приходит один анекдот, который рассказал мне внук. Если позволите, вам тоже расскажу. Один маленький мальчик каждое утро ходил в гости к соседям. Мама ему говорит: «Ты, наверное, мешаешь людям, надоел им?» «Нет, мама, не мешаю, не надоел», – отвечает мальчик. «А ты почему так думаешь?» «Потому что, когда я прихожу, они всегда говорят: только тебя нам и не хватало». Может быть, и я так с вами? Одно успокаивает меня, старика, вы всегда меня подбадриваете, говорите, что мои наблюдения нравятся вам и читателям газеты. Потому и сейчас не могу промолчать.

Я теперь чаще бываю в Сухуме, ведь мой внук стал настоящим мужчиной – у него родился сын. Вот и мне с моей старухой (Мактина опять обидится, если узнает, что я ее старухой назвал) хочется правнука видеть, смотреть, как он растет. Все убеждают, что он моя копия. Это неплохо. Ведь про меня говорили, что я в молодости был ничего себе... Сколько лишнего наговорил. Извините, ради Бога, старика за эти отступления.

Теперь о том, что меня возмутило. Пошли мы с внуком на сухумский рынок. (Мечтаю и с правнуком также). Вижу, лежат заморские фрукты: огромные, почти черные сливы – таких никогда не видел, мушмула – тоже очень большая, штучная, не как у нас – гроздью, виноград белый крупный, кисти – в килограмм, какая-то голубика – слышал, это северная ягода. В общем, все не абхазское, завезенное, но на всем написано: «Местный, очень сладкий, очень вкусный!» Не успел я подумать, что это настоящее вранье, как увидел и услышал, что женщина, не очень молодая, по всему видно, что она из наших гостей, говорила продавщице, что обманывать некрасиво, что она в Абхазии еще до войны бывала и хорошо знает, что абхазцы очень честные, порядочные, гостеприимные люди. А сегодня с ними что-то случилось – обманывают на каждом шагу, ведь все эти фрукты продаются в российских городах, только дешевле. А люди приезжают сюда, чтобы побаловать детей и себя экологически чистыми, настоящими местными, овощами и фруктами. Продавщица слушать все это не захотела и предложила гостье-покупательнице, вы сами представьте себе в какой форме, поскорее «убираться домой» и умные вещи говорить там. Мы с внуком пристыдили ее, но не думаю, что она после наших слов станет другой.

Пошли мы дальше. А вот и наша настоящая лесная земляника. Стаканчики небольшие, пластмассовые, наполнены хорошо. Стоит один 100 рублей. Продавщица приветливо улыбнулась нам и заговорила по-абхазски. Мы хотели купить несколько стаканчиков, немного поторговались, и она отдала нам один стаканчик по 80 рублей. Мы не успели отойти, как подошли явно приезжие люди, им тоже очень хотелось земляники. Почему я решил, что «очень», потому, что на их вопрос, сколько стоит один стаканчик, и ответ продавщицы: «Сто тридцать рублей», покупатели, это была молодая пара, почти что вздрогнули: «Ой, как дорого!», но девушка попросила: «Ну, давай, хоть один купим». Они купили два. Я не выдержал и спросил «хозяйку» земляники, почему она вдруг так накинула цену. После ее ответа: «Они русские, у них есть деньги, пусть платят», я молча ушел. Эти рыночные сцены меня не только расстроили, мне было очень стыдно за своих людей.

В тот же вечер невестка с моим правнуком пошла на берег. Пригласила и меня погулять, видя, что я расстроен. Малыш спал в коляске. Мы сидели и разговаривали с невесткой. И я сам гордился собой, что стал такой современный, такой продвинутый, как говорит молодежь. К нам подсела молодая женщина с девочкой лет пяти. «Можно около вас? Мне страшно с другими, а здесь ребенок, дедушка». Невестка стала расспрашивать ее. Выяснилось, что этим утром молодая женщина спросила трех, очень приличных на вид молодых людей, проходивших мимо, где есть кафе, в котором можно накормить ребенка подходящей едой – кашей, творогом, запеканкой… Молодые люди приветливо сказали ей, что как раз идут в ту сторону и проводят ее. Они пошли по берегу, а когда вокруг оказалось мало людей, приличные молодые люди выхватили у нее сумку и убежали. Женщина заплакала. Рассказала, что через три дня должен приехать муж, но она не знает, ждать его или уезжать. Я не решился дать ей совет. Но, сами можете понять, какие мысли и впечатления добавились к моим рыночным.

Не намного лучше стал и день моего отъезда из Сухума домой в деревню. Внук по очень уважительной причине сам не мог меня отвезти, да и я не хотел, чтобы мальчик мотался туда-обратно. На вокзальной площади, сидя в маршрутке, я стал свидетелем еще одной сцены, которая добавила яда в мое сердце. Семья отдыхающих, приехавшая поездом, обратилась к таксисту с просьбой отвезти их по адресу, взятому ими в интернете. Это «Гостевой дом», и они уже договорились с его хозяевами, которые, кстати, обещали их встретить. Таксист, прочитав адрес, фамилию хозяев, ухмыльнулся и сказал, что он знает этот дом, и там нет обещанных условий. Гости Абхазии растерялись. Тогда таксист сказал, чтобы они не расстраивались, он отвезет их в самое замечательное место. Они уехали. Через несколько минут появились люди, которые приехали встречать своих гостей. Это оказались хозяева того самого «Гостевого дома», которые тоже растерялись от такого нахальства и неправды.

А я совсем расстроился. Во мне было много вопросов. Что стало с нами? Мы живем в своем свободном государстве, но не уважаем себя, свою страну, не уважаем тех, кто приезжает к нам. А в традициях абхазов всегда было обязательным: для гостя – все лучшее. А мы не то, что лучшее, мы им – обман, грабеж, неуважение.

Неужели обмануть, оскорбить гостя может стать для нас привычкой? Неужели ради выгоды люди согласны потерять большее – наше кровное, абхазское, и этим изменить мнение о нас. Мне стыдно и больно.

С уважением, ХАКИБЕЙ

Номер: 71Выпуск: 3532Рубрика: обществоАвтор: С уважением, ХАКИБЕЙ