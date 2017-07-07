В ВЕРХОВНОМ СУДЕ АБХАЗИИ

Кассационной коллегией по уголовным делам Верховного суда РА под председательством Романа Кварчия в составе судей Ады Касландзия и Мимозы Цушба оставлено в силе постановление Сухумского городского суда от 24 апреля 2017 года, которым решение Генеральной прокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении начальника Управления уголовного розыска МВД Джимми Ажиба было признано незаконным и необоснованным.

Суд кассационной инстанции отказал в удовлетворении кассационного представления Генпрокуратуры РА, просившей Верховный суд отменить постановление Сухумского городского суда, вынесенное под председательством судьи Беллы Хасая как незаконное, не отвечающее требованиям уголовно-процессуального закона.

Кассационная инстанция Верховного суда согласилась с выводами суда первой инстанции о том, что следователем Генпрокуратуры Русланом Лагвилава с согласия прокурора Эшсоу Какалия постановление о возбуждении уголовного дело в отношении Джимми Ажиба было вынесено в нарушение уголовно-процессуальных норм, при отсутствии на то достаточных оснований.

Сухумский городской суд обоснованно пришел к выводу, что полученные в результате проведенной проверки данные не достаточны для того, чтобы сделать вывод о вероятности совершения Ажиба преступлений, квалифицируемых по статьям 288 (превышение должностных полномочий) и 160 (вымогательство) Уголовного Кодекса Республики Абхазия.

Верховный суд признал основанными на законе выводы Сухумского городского суда о том, что органом расследования были нарушены предусмотренные законом процессуальные сроки рассмотрения сообщения о преступлении, а также то, что заявление С.Н. Колякина из прокуратуры Гагрского района в Генпрокуратуру РА было передано незаконно, поскольку такое изъятие допустимо лишь на основании мотивированного постановления вышестоящего прокурора по отношению к прокурору Гагрского района.

Номер: 71Выпуск: 3532Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс