ОН И ПРИ ЖИЗНИ БЫЛ НА «ТЫ» С ВЕЧНОСТЬЮ...

Мне посчастливилось провести с этим удивительным человеком целый день в особом для него месте – на крепости Цибилиум, раскопкам которой он отдал много сил и времени. Николай Шенкао пользовался среди коллег-ученых особым авторитетом. Он и правда обладал уникальными знаниями и щедро делился ими.

В 2003 году я задумала передачу об археологической ценности крепости Цибилиум. Когда я готовила сценарий (хотелось сделать его как можно интереснее), Анзор Агумаа и Демур Бжания посоветовали мне обратиться к Николаю Константиновичу.

Он с удовольствием отправился с нами. Пока мы снимали уголки крепости, он гладил каждый камень, буквально обнимая их.

Поскольку ему уже было немало лет, он вдруг оступился и упал. Я бросилась к нему, а Демур остановил меня: «Не надо... Он просто соскучился по здешним местам... Видишь, он разговаривает с крепостью. Не будем ему мешать».

И правда, взгляд у него был углубленный, сосредоточенный, мыслями он был далеко... Может быть, он думал о днях своей молодости, проведенных здесь, а, может быть, и в других – очень далеких веках...»

Через десять дней после того как мы спустились (я даже еще не успела окончательно смонтировать и пустить в эфир программу), Николай Константинович умер.

Только тогда, со слезами вспоминая ту нашу поездку, я поняла, что для него тот день был прощанием с Цибилиумом. А интервью, которое он дал мне среди крепостных развалин, ставших ему родными, в итоге оказалось единственным его телевизионным интервью.

Инна ХАДЖИМБА, журналист

Номер: 71Выпуск: 3532Рубрика: обществоАвтор: Инна ХАДЖИМБА, журналист