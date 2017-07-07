ПАМЯТИ НИКОЛАЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ШЕНКАО

(К 80-летию со дня рождения)

28 апреля 2017 г. исполнилось бы 80 лет со дня рождения талантливого археолога, неутомимого служителя науки и педагога Николая Константиновича Шенкао.

Н.К. Шенкао родился в 1937 г. в г. Ткварчели. По окончании средней школы он поступил на исторический факультет Сухумского государственного педагогического института им. А.М. Горького и в 1962-м успешно завершил учёбу.

С 1973-го по 2000 годы Н. Шенкао работает в качестве научного сотрудника, а затем – заведующего отделом археологии Абхазского государственного музея. С 2000 года он – научный сотрудник Абхазского института гуманитарных исследований имени Д.И. Гулиа.

Принимает участие во многих археологических экспедициях: Цебельдинской, Шубарской, Джантухской, Нижнеэшерской, Гагрской, Атарской, Апсарской (Новоафонская) и др. Трудно оценить вклад, который Николай Шенкао внёс в изучение памятников зодчества Цибилиума и древностей Цебельдинской культуры. Его работы, написанные с соавторстве с такими известными археологами, как Г. К. Шамба, Ю. Н. Воронов, М. М. Гунба, О. X. Бгажба, отличаются глубиной анализа и вдумчивостью.

За период с 1978-го по 1985 гг. Н.К. Шенкао опубликовал в журналах и альманахах «Археологические открытия в СССР», «Археологические открытия в Абхазии», «Полевые археологические исследования», а также в «Трудах Абхазского государственного музея» более десяти работ. Все они написаны по работам Цебельдинской экспедиции и посвящены Цебельдинской культуре и конкретно исследованиям в Цибилиуме и Цебельде (Цабале), в частности, новым погребениям апсилов в окрестностях Цабала, новому монастырскому комплексу в Цибилиуме, археологическим исследованиям в Кодорском ущелье, вооружению абхазов – на примере воинских погребений в некрополях Цабала и т.д.

Главным объектом научных интересов Николая Константиновича Шенкао служили древнее и средневековое вооружение абхазов и абазин. В связи с этим именно он первый разработал квалификацию абхазо-абазинского стрелкового вооружения и проследил пути его эволюционного развития.

Необходимо отметить, что Н.К. Шенкао был в числе лидеров национально-освободительного движения абхазского народа, боролся против грузинских фальсификаторов истории Абхазии. В то же время он активно содействовал консолидации родственных народов Северного Кавказа, в частности абхазов, адыгов, абазин. В 1976 г. по инициативе Н.К. Шенкао была проведена экспедиция Абхазского государственного музея в абазинские аулы.

Весной нынешнего года в Абхазском государственном музее состоялась памятная конференция, посвящённая 80-летию со дня рождения Н.К. Шенкао. Она была приурочена к празднованию столетия Абхазского госмузея.

Нет ничего удивительного в том, что, открывая эту конференцию, я как руководитель музея отметил колоссальный вклад Николая Константиновича в его интеллектуальную копилку, представил жизненный путь археолога Шенкао и обратил внимание собравшихся, что его знания позволяли свободно определить датировку любой древней вещи.

Затем с докладами о юбиляре выступили знавшие его лично. Тач Гицба рассказал о значимой роли Н.К. Шенкао в национально-освободительной борьбе. Гиви Хашба – о поездке Н.К. Шенкао на Северный Кавказ, о том, как он способствовал налаживанию отношений с братскими народами.

О роли Н.К. Шенкао, о его связях с Северным Кавказом, о том, как он организовывал выставку в г. Черкесске, подробно рассказала Диана Ахба. Олег Бгажба поделился своими воспоминаниями, когда вместе с Н.К. Шенкао работал в Цебельдинской экспедиции. Гарик Сангулия подчеркнул важную роль Н.К. Шенкао как музейного работника в полевых археологических исследованиях. Исследования Н.К. Шенкао Цебельдинской культуры получили отражение в докладе Валентина Нюшкова.

Присутствовавший на конференции племянник Н.К. Шенкао поблагодарил организаторов за их инициативу в проведении данной памятной конференции.

Подводя итоги научной деятельности Николая Шенкао, отмечая резонанс, который вызывали его статьи, ученые отметили, что невозможно представить себе изучение археологии Абхазии эпохи раннего Средневековья и Древнего периода Абхазии без результатов самоотверженной работы Николая Шенкао.

В быту Н.К. Шенкао был очень скромным и отзывчивым человеком, но при этом с принципами, мужественным и сильным.

Николай Шенкао оставил довольно заметное научное наследие. Без его статей и полевых исследований нельзя представить себе изучение археологии Абхазии эпохи раннего Средневековья и Древнего периода Абхазии. Н.К. Шенкао был очень скромен и отзывчив, но в то же время принципиален. Любившие его знали его как мужественного человека.

Аркадий ДЖОПУА, директор Абхазского государственного музея, кандидат исторических наук,

Валентин НЮШКОВ, научный сотрудник музея, кандидат исторических наук

Номер: 71Выпуск: 3532Рубрика: обществоАвтор: Аркадий ДЖОПУА, директор Абхазского государственного музея, кандидат исторических наук, Валентин НЮШКОВ, научный сотрудник музея, кандидат исторических наук