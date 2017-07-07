УНИЧТОЖЕНЫ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

Во исполнение пунктов 94 и 96 главы XI «Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения» министром внутренних дел Асланом Кобахия была создана комиссия по уничтожению наркотических средств и наркосодержащих растений, хранящихся в экспертно-криминалистическом центре МВД РА за период с 2009 по 2016 годы.

Комиссию возглавил первый заместитель министра Рауль Зухба.

Для участия в уничтожении в состав комиссии включены представители Генеральной прокуратуры РА, СГБ, Минздрава и Госкомитета по экологии и охране природы, члены Общественной палаты РА.

Членам комиссии были предоставлены сведения о наименовании и количестве (весе, объеме) уничтожаемых наркотиков, а также о таре и упаковке, в которой они хранились. Все представленные к уничтожению экземпляры опечатаны и скреплены подписями.

Основанием для уничтожения конфискованных или изъятых из незаконного оборота наркотиков, а также инструментов и оборудования являются вступивший в законную силу приговор суда, постановление прокурора, следователя или органов дознания о прекращении или об отказе в возбуждении дела после истечения срока на обжалование.

Конфискованные или изъятые из незаконного оборота наркотики, процесс уничтожения которых не требует специальной технологической обработки, уничтожаются органом, обеспечивающим их хранение, путем сжигания, при этом они предварительно обливаются горючим веществом.

Так, сотрудниками МВД РА в присутствии членов комиссии уничтожено 305,702 г метадона, 1,4 г героина, 2 417,77 г каннабиса, 0,868 г маковой соломы, 0,072 г экстракта маковой соломы, 2 784 растения мака, 397 корней конопли, 1,56 г гашиша, а также 7 г опия.

Об уничтожении наркотических средств и наркосодержащих растений составлен акт с прилагаемым списком наименований нарковеществ и наркосодержащих растений, исследованных в ЭКЦ МВД РА за период с 2009 по 2016 годы включительно и подлежащих уничтожению по постановлениям судов.

Номер: 71Выпуск: 3532Рубрика: обществоАвтор: Апсныпресс