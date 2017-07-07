ЧТОБЫ ВЕСТИ СЕБЯ КАК ЛОРДЫ

В Парламенте РА

На прошлом, июньском заседании сессии Народного Собрания – Парламента РА из повестки дня был исключен законопроект «Об исполнении бюджета Фонда репатриации Республики Абхазия за 2016 год», так как в ходе его подготовки накануне заседания головной Комитет обнаружил, что не было рассмотрено депутатами исполнение бюджета Фонда за 2015 год. Почему так получилось? Ответ на этот вопрос не прозвучал, впрочем, никто этим и не задавался. Сейчас, 5 июля, были рассмотрены оба вопроса – об исполнении бюджетов за прошлый и позапрошлый годы. И они, после нескольких вопросов и замечаний председателю Фонда репатриации Д.Смыр, приняты единогласно в первом и окончательном чтениях.

Депутаты тайным голосованием избрали судей: Олесю Романовну Тарба – на должность судьи Верховного суда Республики Абхазия, Омяни Шотовича Логуа – на должность судьи Арбитражного суда, Марата Зауровича Авидзба – на должность судьи суда города Сухума.

Не набрал нужного количества депутатских голосов при тайном голосовании, чтобы быть избранным на должность судьи Конституционного суда Республики Абхазия, Миканба Сафарбей Тарасович. Это не первая попытка избрать недостающего, пятого, судью Конституционнного суда от оппозиции – в соответствии с соглашением от декабря 2016 года между властью и оппозицией. И потому как Конституционный суд не сформирован, он не может начать работать, хотя все определенные для этого сроки давно истекли. Кстати, все присутствовавшие на заседании 32 депутата голосовали за трех других кандидатов в судьи, а за Миканба проголосовали (кто «за», кто «против») только 30, хотя бюллетени были розданы всем. Это, видимо, новый метод деятельности некоторых новых депутатов.

Скандальным оказался вопрос организации онлайн-трансляций с открытых заседаний сессии Парламента РА. Эта идея прямых трансляций витала давно в стенах законодательного органа, и при прошлых созывах тоже, но нынешние депутаты решили её реально осуществить, потому как, по многократному утверждению депутата Батала Айба, вынесшего вопрос на заседание, такое практикуется во многих странах мира. Однако вопрос не был заранее подготовлен и не обсуждался широко среди депутатов, а проект Постановления по нему был роздан уже во время заседания сессии. Он не только оказался спорным, но и вызвал излишнюю бурю эмоций. Спикер В. Кварчия, депутат А.Анкваб и другие предлагали отложить вопрос до понедельника, обсудить его тщательно, изучить имеющиеся возможности, в том числе технические и финансовые. Но по настоянию авторов Постановления вопрос поставили на голосование, и он не набрал необходимого количества голосов – всего 14 депутатов были «за». Отсюда другой вопрос: это хорошо или плохо?

Хорошо было бы в двух случаях, по моему мнению. В первом случае для того, как выразился один из классиков 19 века, «дабы дурь каждого была видна». В другом случае – при прямой трансляции, чтобы этой «дури» видно не было, депутаты вели бы себя как лорды (к этому призвал один из нынешних депутатов). Но так как вопрос онлайн-трансляций не прошел, видимо, особой корректности от депутатов на заседаниях ожидать не придется (и это плохо), как не было её и на этом заседании сессии. «При нынешнем нашем поведении избиратели ни одной минуты не захотят нас видеть», – примерно так выразился один из депутатов.

В любом случае, к вопросу прямых трансляций депутаты Парламента вернутся не скоро.

Заира ЦВИЖБА

Номер: 71Выпуск: 3532Рубрика: политикаАвтор: Заира ЦВИЖБА