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Унифицировать первичную информацию
Экономика
В Министерстве экономики Республики Абхазия прошло совещание по вопросам подготовки Индикативного плана на 2018 год, в ходе которого министр экономики Адгур Ардзинба представил результаты контрольных мероприятий, проведенных ведомством в районах республики. Он обратил внимание на необходимость унификации подходов к сбору и анализу первичной информации на местах: «Действующая система никак не может устраивать нас. Она не отвечает современным вызовам и не является той основой, опираясь на которую можно говорить о высоком качестве прогнозирования».
Видение поэтапного решения озвученных проблем предварительно проработано с Министерством по налогам и сборам и Управлением госстатистики.
Присутствовавшие на совещании депутаты Парламента выразили готовность активно включиться в процесс реформирования системы анализа и учета основных экономических показателей.
Номер: 71
Выпуск: 3532
Рубрика: экономика
Автор: Апсныпресс