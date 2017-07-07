Унифицировать первичную информацию

Экономика

В Министерстве экономики Республики Абхазия прошло совещание по вопросам подготовки Индикативного плана на 2018 год, в ходе которого министр экономики Адгур Ардзинба представил результаты контрольных мероприятий, проведенных ведомством в районах республики. Он обратил внимание на необходимость унификации подходов к сбору и анализу первичной информации на местах: «Действующая система никак не может устраивать нас. Она не отвечает современным вызовам и не является той основой, опираясь на которую можно говорить о высоком качестве прогнозирования».

Видение поэтапного решения озвученных проблем предварительно проработано с Министерством по налогам и сборам и Управлением госстатистики.

Присутствовавшие на совещании депутаты Парламента выразили готовность активно включиться в процесс реформирования системы анализа и учета основных экономических показателей.

Номер: 71Выпуск: 3532Рубрика: экономикаАвтор: Апсныпресс