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07.07.2017
Номер: 71
Выпуск: 3532
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс
ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
Координационный совет русских общин российских соотечественников в Республике Абхазия направил организациям российских соотечественников проект соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Координационным советом русских общин российских соотечественников и общественными организациями российских соотечественников в Республике Абхазия.
Подписание соглашения состоится 27 июля 2017 года, в 12.00, в Доме Москвы по адресу: г. Сухум, ул. Генерала Дбар, 3.
Приглашаются представители организаций соотечественников, заинтересованных во взаимном сотрудничестве и консолидации движения российских соотечественников.
Номер: 71
Выпуск: 3532
Рубрика: политика
Автор: Апсныпресс