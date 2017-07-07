ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

Координационный совет русских общин российских соотечественников в Республике Абхазия направил организациям российских соотечественников проект соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Координационным советом русских общин российских соотечественников и общественными организациями российских соотечественников в Республике Абхазия.

Подписание соглашения состоится 27 июля 2017 года, в 12.00, в Доме Москвы по адресу: г. Сухум, ул. Генерала Дбар, 3.

Приглашаются представители организаций соотечественников, заинтересованных во взаимном сотрудничестве и консолидации движения российских соотечественников.

Номер: 71Выпуск: 3532Рубрика: политикаАвтор: Апсныпресс